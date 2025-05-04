吳婉君出國解放比基尼　甩家暴陰霾吐心聲：滿血復活

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君3月底認愛藝人趙駿亞，同時也坦言交往8個月期間遭男方家暴、情緒勒索，後來她到醫院驗傷，並至中和警分局提告傷害及聲請保護令，消息曝光後引發外界討論。事隔1個多月，她今（4）日在社群發布3篇貼文，並附上一系列到菲律賓愛妮島旅遊的獨照，心情似乎已調適了不少。

▲▼吳婉君分享出國近照。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

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透過吳婉君分享的近照可見到，她身穿橘紅色比基尼泡在海水中，臉上戴著黑色墨鏡，頭髮微濕的模樣相當隨性自然。她除了把手垂放水中，做出微微側身、雙手交握的動作之外，同時也不忘對鏡頭露出爽朗笑容。吳婉君在文中提到，當地有經典的4大跳島行程，這次她參加的是Tour A，並信心滿滿表示：「我會回來把其他3個行程都跳完的。」

▲▼吳婉君去愛妮島散心。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

此外，吳婉君更在文中幽默附上「一啤在手，快樂隨有」作為註解，她也形容此趟海洋旅程是神奇療法，並直呼：「滿血復活。」透露自己在陽光與海水的包圍下，心情獲得極大的釋放。貼文及照片曝光後，喜獲一票網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「好漂亮」、「太棒了」、「精神氣爽」、「妳會越來越好」、「請繼續用美美的照片轟炸我們吧！」

▲吳婉君發文分享近況。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）