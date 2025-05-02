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吳汶芳終於圓夢合作他：說話很溫柔，就像他的歌一樣

記者蔡琛儀／台北報導

吳汶芳推出新歌〈月亮枕〉，揪鄭興首次合作，由於創作時彼此因工作分隔兩地，整個過程得靠遠端線上交流去堆疊創作靈感，吳汶芳表示：「我們兩個寫歌算快，所以都在工作空檔時寫詞，彼此訊息一來一往，某一天就不小心變成作文比賽了！」

▲▼吳汶芳、鄭興〈月亮枕〉。（圖／理響音樂提供）

▲吳汶芳和鄭興合作新歌〈月亮枕〉。（圖／理響音樂提供）

她更形容兩人寫歌像在玩文字接龍，「歌詞中一句『月還會再圓的』原詞其實是『反正會再圓的』，我擔心大家會聯想到中秋吃月餅吃太多變圓了，結果他又馬上丟了許多句子跟我『對接』，很快就完成現在的歌詞。」

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原本就很欣賞鄭興創作的吳汶芳稱讚他「人如其歌」，更表示：「聽鄭興說話很溫柔，就像他的歌一樣，是個很有想法對文字很敏銳的創作者。」兩人最常聊的話題便是彼此的「毛小孩」，吳汶芳表示：「他養狗、我養貓，感覺他也算很能在忙碌工作中要好好生活的人，我想這也是他靈感豐沛的原因吧。」

▲▼吳汶芳、鄭興〈月亮枕〉。（圖／理響音樂提供）

▲吳汶芳推出新歌。（圖／理響音樂提供）

〈月亮枕〉以「月亮」為主題去延伸，把月盈月缺比喻為每個人的心情常有高低起伏時刻，懂得擁抱自己的情緒，就能像抱枕頭般睡得安穩，「我們常覺得圓的月亮才代表著圓滿，才是好的。可是缺了的月亮也可以成為枕頭，安放我們的情緒。」

提及失眠經驗，吳汶芳自招只要工作量一大就會焦慮睡不著而失眠，「整晚腦筋都會動不停，會一直看社群狀態及潮流趨勢找靈感，整個大半夜變成划手機時間來做功課。」被問到自己治療失眠的最佳方式？吳汶芳笑說：「狂運動！我自己的話因為愛衝浪，只要當天有去衝浪，當晚絕對好睡！」

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