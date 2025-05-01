胡瓜張清芳爆料歌在新加坡遭禁唱　一起泡湯爆天后不同台秘辛

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》最近找上「東方不敗」張清芳上節目，兩人從節目認識到變牌友，天王還順便道出當年天后不同台秘辛，相當有趣。

▲胡瓜(右)與張清芳交情超過30年。（圖／下面一位）



這次邀請到有著東方不敗稱號的張清芳，兩人是舊識，但卻從未單獨一起上節目，有著多年交情的他們許久未見也馬上互相拌嘴，展現好交情。天王胡瓜還爆料，當年天后甄妮與鳳飛飛不同台，小虎隊與LABOYZ也不同台等秘辛，相當刺激。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲胡瓜爆前妻秀秀因為到張清芳家打牌痛失紫色賓士。（圖／下面一位）



兩人到充滿日式風情的北投，也換上日式浴衣，體驗製作和菓子，過程中兩人都認真專注，胡瓜非常滿意自己的作品，頻頻向張清芳炫耀，結果對方只在乎自己，沒空理會胡瓜，讓胡瓜只能孤單獨自默默欣賞。隨後兩位喝茶時像拍起廣告似的，上演一段情境劇，感受彷彿置身日本的愜意感。

▲胡瓜與張清芳一起泡湯。（圖／下面一位）



回憶起兩人初次見面是在《連環泡》節目中胡瓜主持的「老實樹」單元，而張清芳的好歌藝讓她每發唱片必定銷量冠軍，使她有了東方不敗的稱號。胡瓜分享過去報紙舉辦金曲龍虎榜投票比賽，也會舉辦頒獎典禮，擔任主持人的胡瓜看著大家爭奇鬥豔，拚了命的想要得獎，站上眾星雲集的頒獎舞台，非常感概。



而張清芳因當年參加「大學城」歌唱比賽出道，實力派的她一出第一張唱片隨即爆紅，無奈歌紅人不紅，過了一段時間才上當時最熱門的打歌節目《雙星報喜》，胡瓜分享當年歌手要上節目宣傳非常困難，要付廣告費才能打歌，有些甚至花了幾十萬才播到前奏，讓張清芳自一旁點頭如搗蒜，表示當年就是只唱到一小段副歌，隨即被馬上卡歌，讓先前號招親友團要收看節目的她感到相當不好意思。張清芳也提到〈這些日子以來〉因被誤解有同性觀點，在新加坡還被禁唱一年，相當冤枉。



胡瓜和張清芳的交情甚遠，和彼此的家庭也非常熟識，胡瓜爆料一件深藏在他心中的小故事。曾經有一台等了將近一年多才收購的超跑愛車，某天把超跑開到張清芳家打牌，結果整台車被拖走，報警也找不回來，短短幾天車子馬上被運送到國外，甚至還在車內找到胡瓜的照片，說出這故事時大家都還以為他在開玩笑，讓胡瓜又氣又無奈，對此張清芳也抱著歉意表示：「這是我一輩子的愧疚！我還不起！」胡瓜也大氣回覆：「牌桌上還就好！」



最後進行殘酷二選一，詢問要在演唱會上跌倒還是破音，張清芳二話不說選擇跌倒，並大方表示自己是跌倒常客，粉絲們應該很習慣了，而胡瓜則是選擇破音，自嘲自己身為綜藝咖，破音比較有效果及笑點，讓張清芳在一旁哈哈大笑，虧好友還算是了解自己。