修杰楷低潮「年收只有6位數」回家幫媽賣麵　好友楊銘威不滿全說了

記者黃庠棻／台北報導

演員修杰楷推出YouTube節目《修TIME》，30日播出最新一集，邀請到他的拳擊師父兼死黨，號稱拳擊界李奧納多的楊銘威，兩人相約拳擊場準備來一場兄弟的對決。

▲修杰楷YouTube節目《修TIME》邀請楊銘威擔任嘉賓。（圖／《修TIME》提供）

開始暖身時，修杰楷不斷被跳繩打到瘋狂哀叫，反觀楊銘威輕輕鬆鬆地開始訓練，甚至想出拍縮時攝影的方法，快速做動作假裝做了好幾百下的感覺，鬼靈精怪的模樣逗得修杰楷哈哈大笑。

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▲修杰楷YouTube節目《修TIME》邀請楊銘威擔任嘉賓。（圖／《修TIME》提供）

隨後，進到拳擊場內開始對決，修杰楷躲不過楊銘威的攻擊，也無法反擊，讓他怒喊「根本什麼也沒做！一直被打！」身為死黨的兩人，進行默契考驗時，光是回答第一題，修杰楷直接講出答案，楊銘威是將答案秀出，完全無視遊戲規則要同步翻牌，讓製作單位吐槽「你們到底會不會玩遊戲！」

▲修杰楷YouTube節目《修TIME》邀請楊銘威擔任嘉賓。（圖／《修TIME》提供）

問到私下反差誰比較大，楊銘威爆料修杰楷酒精攝取量比較多的時候會很活潑，跟平常的樣子判若兩人，修杰楷本人也笑說「沒多少人見識過」，可想而知兩位的不是一般的好交情。其中一題更問到，最受不了對方的一個缺點，楊銘威表示非常受不了修杰楷愛整理的性格，吃飯過程中會不斷想整理桌面，讓同行的大家有些壓力。

▲修杰楷YouTube節目《修TIME》邀請楊銘威擔任嘉賓。（圖／《修TIME》提供）

對此，修杰楷自首很愛整理別人的東西，甚至出國時會到楊銘威的房間幫他整理房間、行李，楊銘威則是覺得無所謂，心想有人幫忙整理也挺不錯的，互相拌嘴的畫面非常逗趣。





▲修杰楷YouTube節目《修TIME》邀請楊銘威擔任嘉賓。（圖／《修TIME》提供）

修杰楷與楊銘威因拍攝偶像劇《幸福選擇題》結緣，修杰楷抖出曾經有一段非常悽慘的低潮期，雖然是從男主角開始，但到後期幾乎都沒有演戲機會，一年的收入只有六位數，也沒有多餘的金錢去玩樂，只能回家幫媽媽賣麵，坦言非常辛苦，現在的他更珍惜每一份工作機會。