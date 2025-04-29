《鬼宮》陸星材竟大膽「想把鬼送去前輩家」　超爆笑原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

由陸星材、金知妍等人主演的南韓奇幻史劇《鬼宮》開播氣勢如虹，連續兩週穩坐南韓同時段冠軍，最新劇情中，強鐵（陸星材飾）與被八尺鬼附身的君王李正（金智勳飾）正面交鋒，汝里（金知妍飾）則與水鬼結盟，試圖拯救失控的局勢，強鐵為了保護汝里中箭擋刀，兩人逐漸萌芽的曖昧氣氛也成為亮點。

▲▼《鬼宮》陸星材、金知妍。（圖／Hami Video提供）

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《鬼宮》從獨腳鬼、溺死鬼到八尺鬼等，每集出現的鬼怪造型超陰森，陸星材、金知妍與金智勳聊到如果現實中撞鬼，是否會像女主角汝里大膽迎戰還是走為上策？金智勳表示會想跟鬼聊聊遺憾、試著說服祂們；膽小怕鬼的陸星材立刻接話：「那撞鬼的話，我就直接把祂送去智勳哥家好了！」金知妍則說：「因為我不喜歡別人無預警冒出來的感覺，還是請智勳前輩幫忙好了。」陸星材又調皮問：「如果鬼長得很帥呢？」金知妍笑回：「是我的菜又能怎樣！」

被問到最想擁有《鬼宮》裡哪種戰鬥能力，三人一致選擇惡神「強鐵」的神秘怪力，而不是君王「李正」的帝王氣場與高超劍術。金智勳笑說：「我演過就知道，擁有帝王魄力真的超累，而且沒什麼用！」《鬼宮》不但是金智勳睽違15年再演古裝劇，更是出道20多年來首次挑戰君王角色，「有一場非常重要的打鬥戲，當時真的使出了全身的感情與體力去拍攝，拍完後甚至像受了內傷一樣，身體虛脫了一個多月，肌肉痠痛也一直沒好。」

▲《鬼宮》金智勳。（圖／Hami Video提供）

而如果擁有超能力，會想擁有能探知別人心思的「讀心術」，還是成為戰鬥高手？三人對前者有默契地搖頭，金知妍表示：「有需要特地去讀別人的心嗎？」陸星材也笑說：「說不定反而是一種不好的能力。」金智勳也吐槽：「搞不好超累！」眾人全想要擁有超強體能，43歲的金智勳更笑稱自己隨著年紀增長，最明顯感覺到體力下滑，然而陸星材爆料：「哥在我們裡面最自律！吃飯超規律、還幫大家準備維他命，這齣戲都是靠哥的維他命續命！」