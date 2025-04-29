吳青峰力挺楊丞琳！　PO歌詞嗆「免洗謠言真方便」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星楊丞琳日前被Makiyo（川島茉樹代）爆料「紅了就翻臉不認人」，29日透過經紀公司反擊「一切均為編造」，反控對方惡意造謠。繼黃小柔、張棋惠、潘瑋柏、陳妍希等人出面聲援後，蘇打綠主唱吳青峰稍早也發文力挺。

▲Makiyo日前在Podcast節目爆料楊丞琳紅了就不理人。（圖／翻攝自Facebook／Makiyo new 川島茉樹代、楊丞琳 Rainie Yang）

吳青峰在限時動態發出了自己幫楊丞琳寫的歌曲〈現代之形象〉的歌詞，內容為「你只聽過最表面的我，道聽途說竟然成為唯一溝通，你的親朋、你的好友，為什麼你看到的紙一樣薄」，與楊丞琳目前的處境不謀而合。

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而吳青峰也配文直言：「胡說八道只要推給『聽說』就好，用完就丟，免洗的謠言還真方便。」對於好友被攻擊相當不滿。

▲▼吳青峰發文挺楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／imqingfeng）

此前，楊丞琳針對被Makiyo爆料一事，親自在社群發聲，「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」而她的工作室也聲明：「相關言論系個別人士惡意捏造、歪曲事實，無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，嚴重損害楊丞琳女士名譽。楊丞琳女士始終秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉。」強調將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利。