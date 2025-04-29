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張棋惠心疼楊丞琳被控「紅了不認人」　發聲力挺：別捏造無謂的事

記者王靖淳／綜合報導

女星楊丞琳最近被Makiyo（川島茉樹代）上節目爆料「紅了之後不認人」，稍早她透過經紀公司駁斥爆料內容，雙方一來一往的互動引發外界關注及討論，就連好友張棋惠也跳出來發IG限動力挺。

▲▼張棋惠。（圖／翻攝自Facebook／windienikki）

▲張棋惠（圖左）和楊丞琳有多年交情。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

張棋惠透露，自己和楊丞琳相識已有26年，對於對方的為人與性格，懂她的人都會懂，無需多加證明，「認識丞琳26年，她的為人，她的溫暖，懂她的人都會懂，說真的，我們也不需要為她證明什麼。」並表示，這26年的陪伴與見證，勝過千言萬語，「在她身旁現在邁入第26年，就是最好的證明。」

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▲▼張棋惠。（圖／翻攝自Facebook／windienikki）

▲張棋惠IG發限動挺楊丞琳。（圖／翻攝自Instagram／windienikki）

面對女星Makiyo最近上薔薔的Podcast新節目《薔栗膠》爆料楊丞琳紅了就不認人，張棋惠呼籲：「世界夠複雜了，可以有言論自由，但麻煩不要捏造無謂的事情。」事實上，Makiyo在節目上透露，過去與某女星私下還不錯，對方在走紅前常到她家玩，甚至得到媽媽的關照。然而，對方成名後卻在公益活動上對Ma媽媽視而不見，讓Ma媽媽忍不住當眾酸她。這段往事讓該女星尷尬不已，之後才學會打招呼。

▲▼Makiyo楊丞琳

▲楊丞琳（圖右）反擊Makiyo的爆料內容。（圖／翻攝自Facebook）

值得一提的是，Makiyo給出線索，形容該女星是「大家都認識」、「被罵得很慘」且仍活躍於演藝圈，後來經薔薔幾次猜測後，確認這位女星就是楊丞琳。節目內容曝光後，楊丞琳稍早透過經紀公司表示：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後也不忘祝福Makiyo：「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

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楊丞琳, 張棋惠, Makiyo, 薔薔

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