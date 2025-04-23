一粒罕登綜藝「蜈蚣直接吃下肚」！　驚悚畫面嚇歪網：一戰成名

記者孟育民／台北報導

東森超視原創實境節目《女孩好野2》開播第一集就創下好成績，官方YT全集上線短短2天累積20多萬次觀看、最高7千多人同時在線觀看！電視收看相比第一季，第二季女性觀眾上升近20%；男性觀眾收視更高達0.73。不過身為新血主持班底的一粒竟意外獲得「膽大女神」的封號，原來是因為她在羅東夜市美食挑戰賽中，面不改色的把「蜈蚣吃下肚」，震驚許多網友表示：「一粒竟然可以把『蜈蚣』吃的像在吃巧力克棒一樣享受，真是一戰成名。」

▲一粒罕見登上綜藝節目，完全拋開形象。（圖／東森超視 提供）



本周播出第二集，即將祭出「超強企劃」！首次分別開場的主持群們一頭霧水，來賓則是化身計程車司機大哥，等著「被叫車」前往會合地點。本周韓籍外援正是「最強外掛」安芝儇，身高170公分、腿長100公分的她竟在分組競賽中，使出「大外割」撂倒趙正平，對方瞬間一臉茫然癱坐在地上，安芝儇還不忘上前「超萌挑釁」讓趙正平相當無奈，張立東則在一旁笑說：「趙哥使出大外割失敗被反摔，就跟他的雙眼皮一樣」瞬間笑翻全場。

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▲▼ 最強外掛安芝儇「一秒大外割」撂倒趙正平。（圖／東森超視 提供）





綜藝咖在節目上相見歡，免不了互虧，才開場沒多久一個名為「可甜可鹹的女神」吸引到風田的注意，沒想到出現的竟是以「珍珍」上節目的無尊，氣的風田立刻爆怒吼：「你根本詐騙！」；不僅如此，張立東更是接二連三被拒載，畫面著實令人心酸！