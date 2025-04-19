田馥甄罕見造型曝光...震撼2.5萬人！　自己都嚇到：人生什麼都有可能

記者蔡琛儀／綜合報導

剛推出新單曲〈一二三〉的田馥甄，近日在社群平台分享自己的罕見造型，私服風格向來簡單低調的她，竟罕見綁上又大又顯眼的蝴蝶結髮飾，她透露，這款髮飾是好姐妹Ella在生日當天送給她的禮物，並幽默表示：「從沒想過自己頭上會有這種東西耶，人生真的是什麼都有可能！」讓粉絲驚喜不已，吸引超過2.5萬人按讚，直呼：「好適合」、「仙女什麼都能駕馭！」

▲▼田馥甄罕見綁上超大蝴蝶結髮飾。（圖／翻攝臉書／田馥甄hebe）

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除了分享造型，田馥甄也提到近日前往茶行購買有機茶葉，受到熱情老闆招待，試飲尚未推出的夏季新品抹茶氣泡飲。她在試飲時意識到老闆有在看她，因此不忘提醒自己表情管理的重要性，笑稱：「不想有一絲一毫臉部肌肉處理不當的誤會，讓她覺得自己調配得不好。」不過後來她大讚：「結論是抹茶氣泡飲好好喝。」

此外，田馥甄下個月即將展開的「田調」Live in Life 野地小巡演備受矚目，此次巡演共計10場，僅釋出2萬張門票，吸引超過20萬人登記抽籤，競爭激烈。她在社群上暖心安慰未中籤的粉絲，表示：「不哭不哭眼淚是珍珠。之後應該會有一些運氣極佳的好心人釋出一些場次票券，我們再接再厲！」演唱會將於5月17日從台南井仔腳瓦盤鹽田開唱，巡迴至南投埔里、新北萬里、高雄衛武營，最終在屏東恆春聯福磚窯落幕。