YTR荒姨懷孕22週狂吐　10症狀纏身崩潰：不敢再生第二胎

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年1月宣布和「山姆老思」有了愛的結晶，事後更舉辦性別派對，正式揭曉寶寶是男生。孕期進入22週的她，最近透過Threads發文分享孕期不適，坦言自己被目前遇到的10多個症狀嚇到，「不敢再生第二胎了。」貼文一出，掀起不小討論。

▲荒姨今年1月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨透露目前懷孕已進入第22週，卻仍深受孕吐困擾，讓她身心俱疲。她坦言原以為自己已挺過害喜高峰期，沒想到最近某天的凌晨三點仍爬起來嘔吐，為此她直言「從懷孕以來噁心感孕吐從沒停過」，甚至已經忘了什麼叫做腸胃正常的感覺。看到其他孕媽能好好吃飯，讓她不禁羨慕表示：「寶寶沒有要讓媽媽好過啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲荒姨透露寶寶的爸爸是山姆老思。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

除了持續性的孕吐，荒姨也分享自己在孕期遭遇的各種身體變化，坦言「皮膚變得好糟」，從色素沉澱、頭皮出油，到體味明顯、腳臭等尷尬情況樣樣來，還包含背部、胸前、臉頰與下巴爆痘等狀況頻繁。進入孕中期後，荒姨透露漏尿、早醒、腰酸背痛、胃食道逆流、鼻塞、頻尿、視力下降、失眠及被寶寶踢膀胱，等常見孕期症狀都在她身上發生。

▲荒姨分享懷孕症狀。（圖／翻攝自Threads／hhhuangyiii）

荒姨無奈表示：「整個孕期還沒結束，我已經被嚇到不敢再生第二胎了。」最後，她感性提到，經歷這段懷孕過程後，她更加佩服自己的媽媽一口氣生下三個孩子，「真的太辛苦了！」並邀請其他也懷著「蛇寶寶」的準媽媽一起分享孕期經驗。貼文曝光後，湧入大批網友留言「加油」、「我也是」、「生完就會好了」、「各位媽咪都辛苦了。」