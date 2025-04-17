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金秀賢律師否認沒繳訴訟費！　律師澄清：爆料毫無根據

記者張筱涵／綜合報導

金秀賢近日針對與已故演員金賽綸遺屬及YouTube頻道「橫豎研究所」相關人士間的名譽損害訴訟，遭傳出未於期限內繳清訴訟費用，引發財務狀況不佳的猜測。對此，金秀賢方面於17日透過法律代理人「LKB律師事務所」對《Newsen》澄清，強調此傳聞為「毫無根據」，並已「全額繳清訴訟印紙費與送達費」。

外送稿用　▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

▲金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

律師表示，此次向法院提出補正期限延長的原因，是因為法院同時要求補充被告的具體地址，因此與費用無關。先前有媒體報導指出，首爾中央地方法院民事合議14部曾於4月2日向金秀賢方面下達補正命令，訴訟標的金額為120億韓元，僅訴訟費用（印紙費與送達費）便高達約3800萬韓元，因而引發外界對其財務狀況的臆測。

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然而，金秀賢方已證實所有訴訟費用皆如期繳納，相關傳聞並不屬實。

金秀賢日前於3月31日在首爾舉行緊急記者會，親自澄清與金賽綸並未於其未成年時交往，並當場落淚，懇求社會還他清白。同日，他也透過律師正式對金賽綸遺屬、一名親戚以及YouTube頻道「橫豎研究所」營運者提出告訴，罪名為違反《資訊通信網法》（名譽毀損），並針對上述人士提起共計韓幣120億元（約台幣3億元）的損害賠償訴訟，目前案件已由首爾中央地方法院受理。

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