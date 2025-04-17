隋棠不到3個月胖7kg「體脂卻下降了」！近況照超狂：每天還吃到想吐

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後育有3個小孩，儘管要兼顧事業和家庭，她依然維持運動習慣。近日格外引起討論的是，身高172公分、長年維持50公斤的她，罕見在不到3個月胖了7公斤，體脂率卻下降了，而且「每天還吃到想吐」。

隋棠最近在社群網站坦言，後悔兩年前未認真看完一本關於「科學化鍛鍊」的健身書籍。因為當時自認已有多年運動習慣、維持模特兒體態的方式，因此她以前僅翻閱幾頁後就將書收進書櫃。直到3個月前重新翻出這本書，才真正被內容吸引，決定嘗試書中所提倡的方式，沒想到成果超乎預期。

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隋棠透露，書中內容不僅結合科學文獻與實務操作，還涵蓋許多真實卻敏感的話題，例如選擇健身教練的建議等。她照著書中建議進行增肌計畫，不僅體重從50公斤增加到約56至57公斤，體脂率反而下降，身材線條更明顯、氣色與健康全面提升，「我不需挨餓，可以吃得更多更均衡，甚至在目前的精實增肌期每天還吃到想吐，真的滿幸福的。」

由於近日不少人向她索取健身菜單，隋棠決定推薦這本書。她強調，比起技巧與器材，真正關鍵的是「正確的知識與科學化的數字」。她認為，這本書不僅能幫助大家少走冤枉路，更提醒大家在這個資訊紛亂的時代裡，最值得投資的，是好好照顧自己的身體與心理，「讓它們成為最能依託的夥伴，最終讓它們有能力一次再一次地帶著我們橫跨生命裏的挑戰並化險為夷。」