金哈克曼夫妻陳屍家中環境曝「枕頭沾滿血」！　26億遺產動向引關注

記者黃皓瑋／綜合報導

95歲的奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman），與他65歲的鋼琴家妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa），今年2月雙雙病逝陳屍於家中，消息一出引發外界震驚。近期2人過世前的居住環境曝光，被發現環境不僅相當凌亂，臥室中還赫然出現了一個佈滿血跡的枕頭。

▲金哈克曼與妻子荒川貝琪被發現雙雙陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

金哈克曼夫婦的死因於上個月公開，金哈克曼被法醫證實死於高血壓和心血管疾病，貝琪荒川則因感染罕見的漢他病毒，在丈夫身亡前7天就離開人世，據推測金哈克曼可能因為罹患阿茲海默症，並沒有發現妻子已經身亡。據外媒《Page Six》報導，2人住家內的環境在近期公開，被發現屋內僅有少部分空間維持整潔，其餘則是「一片混亂」，馬桶內也有沒沖掉的糞便與尿液，臥室內還出現沾滿血的枕頭，景象令人不捨。

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▲金哈克曼遺產估值達26億台幣。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，在金哈克曼逝世後，他估值8000萬美元（約台幣26億）的遺產也受到關注，先前傳出金哈克曼在2005年時，曾寫下遺囑將財產全數留給妻子，然而隨著貝琪荒川身亡，他的遺產最終可能由他與前妻的3名子女來共同分配。