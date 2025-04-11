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唯一反對NewJeans解約的是惠仁爸！　「媽媽代使親權」被爆夫妻鬧不合

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans自爆出與公司ADOR的合約糾紛後，如今又扯出案外案，團內未成年成員的父母反對解約，因此開啟家庭調解。雖然NewJeans否認內鬨，但最新進度為反對解約之人是惠仁的爸爸，惠仁家裡意見不合，爸爸最終被剝奪代使親權權利，目前是媽媽代打官司。

▲NewJeans解約的是惠仁爸！　媽媽代使親權「被爆家庭革命」。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

▲NewJeans與公司ADOR出現合約糾紛，如今上升到變成家庭革命。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

NewJeans日前爆出內鬥，有人反對解約，必須先解決團內意見問題，才能繼續打官司，但後來她們透過立場反駁「意見相同，沒有分裂」，直到近日才搞清楚狀況，原來反對之人是惠仁的爸爸，他不僅反對女兒解約，更反對整個團體向ADOR提出解約。

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爸爸的反對也讓惠仁自家矛盾升溫，如今惠仁媽代打官司，並向相關單位要求「由於老公不簽關於ADOR訴訟的資料，因此首爾家庭法院提出剝奪爸爸（此處為惠仁爸）行使親權的權利」，引起各界關注。

▲韓媒各家報導指出唯一反對NewJeans解約的是惠仁爸。（圖／翻攝自韓網）

▲韓媒各家報導指出唯一反對NewJeans解約的是惠仁爸。（圖／翻攝自韓網）

雖然惠仁出現家庭革命，但NewJeans方面意見一致，日前已經透過聲明強調「5名成員都持有無法回到HYBE的堅定立場，這是經過每位成員與家人充分商議後的決定。目前成員們仍然堅持相同的立場，我們父母也完全尊重並支持孩子們的意願。」

▲目前是惠仁媽媽代使親權幫忙打解約官司。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

▲目前是惠仁媽媽代使親權幫忙打解約官司。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

針對成員意見分裂等傳言，父母們當時在聲明裡無奈指出「我們感到困惑且遺憾。某些人似乎刻意挑起分裂，本認為不值得回應。然而，特定成員的姓名被直接提及，因此才決定發表聲明。」

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