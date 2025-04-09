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「全聯先生」邱彥翔消失2年多…曾酒醉砸千萬跑車　近照曝光帥成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

「全聯先生」藝人邱彥翔2023年因酒醉，失控持鐵條砸路邊千萬麥拉倫跑車，同年又被指控是「性侵幫助犯」，沉寂演藝圈2年後，近日重新出發，他昨（8日）再次為了主辦的霓虹綠洲音樂節與媒體見面，也分享了近況。

▲▼全聯先生邱彥翔。（圖／經紀人提供）

▲「全聯先生」邱彥翔重新出發。（圖／經紀人提供）

邱彥翔坦言，平時就有小酌習慣，但會控制酒量，出事當天他因喝混酒又喝太快，醉到直接斷片，隔天被通知才知出事，「我看了自己也嚇到，當下馬上聯絡車主道歉，以及談維修的事情也道歉，因為讓他不方便。」透露也被老婆痛罵一頓，「她就說怎麼會發生這種事，但我真的什麼都忘記。」至於最後維修經費，他並未透露，「對方說多少就是多少。」

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雖然他因此斷了合作近16年的全聯，好在對方沒有向他索賠，對於未來是否還有合作可能？經紀人表示：「『全聯先生』一直都是大家叫的，我們和全聯都是一年一約，無論有沒有合作，都充滿感恩。」邱彥翔也強調表示：「這就是他們應該要有的處置，我都沒有問題，客戶決定要怎麼處置，我都尊重。」

▲▼全聯先生邱彥翔。（圖／經紀人提供）

▲邱彥翔消失的2年多都在做志工、關注長照議題。（圖／經紀人提供）

而同年他主辦的「2023霓虹綠洲音樂祭」，因有少女指控遭一名陳姓航警性侵，少女家屬認為主辦人也有責任，提告是「性侵幫助犯」，後法院判不起訴。對此邱彥翔無奈表示，自己完全不知道發生什麼事，也沒收到任何通知，是看了新聞才知自己被告，最後才收到不起訴書，他也呼籲今年的活動，「大家開心地聽音樂 不要發生任何事情，安全第一，音樂很棒，我是很推薦這些團，都很好聽。」

這兩年他參與志工服務、關注長照議題，原因都是為了媽媽，邱彥翔透露媽媽那陣子因肺癌腫瘤轉移到腦部，智力退化成7歲兒童，他全心照顧媽媽，直到去年11月媽媽離世，「我媽媽很勇敢，很多事情都是她決定，包括她想回家，我就帶她回家。」

▲▼全聯先生邱彥翔。（圖／經紀人提供）

▲邱彥翔有組團夢。（圖／經紀人提供）

他也因為低潮影響收入，靠先前投資股票的積蓄過生活。而他和音樂圈交情匪淺，當時五月天、宇宙人等樂團都有關心他，五月天開玩笑勸他「喝酒要適量」、「身上有沒有帶什麼不該帶的東西」，宇宙人則是找他助陣演唱會及MV，他也透露自己有著組團夢，希望年底能實現。

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