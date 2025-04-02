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胡瓜被幼稚園小朋友誤認　斜槓轉職被迫當攝影師

記者葉文正／台北報導

《綜藝大集合》日前到新北林口錄影，因為播出鄰近兒童節，節目邀請葡萄姐姐與星星哥哥來帶動唱〈卡加布列島〉，主持群變身為「哥哥姐姐」萌翻所有人，現場也來了許多的幼稚園小朋友，每個人都變成娃娃音啾咪講話，錄影現場突然變得可可愛愛，胡瓜更是說還有一首兒童歌曲，聞名全世界，原來是他的歌曲〈大雨大雨一直下〉被改編成兒童版本，全場聽得不敢置信，原來他和跨界兒童界成為胡瓜哥哥。

▲胡瓜被小朋友誤認是攝影師。（圖／民視提供）

▲胡瓜被誤認是攝影師。（圖／民視提供）

難得有小朋友┬奧現場，胡瓜特地給小朋友設計了「兒童誠實大考驗」，綜藝天王胡瓜提出問題，小朋友們按照自己的答案站在圈圈或是叉叉上，小朋友們在前幾題都有明確的答案，接著胡瓜出題：「認識胡瓜叔叔嗎?」，小朋友們的答案開始一陣安靜，紛紛默默的站到叉叉上，調皮的宜芳更是一個一個詢問，把小朋友們引導到叉叉的區塊。

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▲胡瓜被小朋友誤認是攝影師。（圖／民視提供）

▲胡瓜與籃籃。（圖／民視提供）

胡瓜見狀還是不死心，決定親自問問小朋友，第一個小朋友回答:「知道胡瓜叔叔。」下一個動作卻把手指向前方的攝影師，惹得大家一陣爆笑，胡瓜不死心再問第二位小朋友，結果小朋友還是把手指向前方的攝影師，小朋友們天真的樣子把胡瓜弄得哭笑不得，不過胡瓜這次可是大手筆的給小朋友們準備禮物，除了禮物，製作單位也準備了「小朋友大頭貼」的遊戲，送更多幸福給小朋友，挑戰者將手中的大頭貼貼紙，貼至指定區域的高牆上，貼得越高者獲勝，全場玩得不亦樂乎。

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