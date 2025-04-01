金秀賢一哭惹火韓國民眾！　連署請願「金秀賢防止法」：嚴懲戀童癖

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢31日下午親自現身在記者會，聲淚俱下否認與未成年金賽綸交往，並宣布提告求償120億。即便他堅持否認未成年交往，但似乎已引發南韓民眾怒火，有民眾正式向青瓦台提出請願，要求設立《金秀賢》防止法，將性犯罪保護年齡調至13歲以上19歲以下。

▲金秀賢。（圖／路透）

綜合韓媒報導，3月31日有民眾發動青瓦台國民連署請願，以「關於未成年人擬制性侵年齡，上調及加強處罰法案，『金秀賢防止法』之請願」為題發文，連署原因是看到金秀賢在成年時期對當時未成年的童星金賽綸實施了「誘導性性犯罪」，讓全國人民感到憤怒。

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令人遺憾的是，由於南韓現行法令規定，未成年人性犯罪僅保護13歲以上16歲以下的兒童，因此無法從法律上對金秀賢進行處罰。請願人表示：「儘管韓國法律明確規定未滿18歲者為未成年人並加以保護，但由於性犯罪的年齡限制僅涵蓋13歲以上16歲以下的未成年人，導致戀童癖者能夠逃避法律制裁。因此，為了防止此類事件再次發生，特以『金秀賢防止法』之名，提出以下對未成年人擬制強姦罪的修改請願。」

▲韓民眾連署金秀賢防止法。（圖／翻攝自韓網）



此外，請願人建議將現行未成年人擬制強姦罪的刑罰從猥褻處以罰金、強姦處以2年以上有期徒刑，改為猥褻處以2年以上有期徒刑、強姦處以5年以上有期徒刑。金秀賢在記者會上表示，與金賽綸是在成年時期交往，否認了未成年時期交往的指控，控訴金賽綸家屬編造聊天內容，試圖扣上「戀童癖、未成年誘導」的罪名。

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