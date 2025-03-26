喊話主辦單位「慎重考慮」金秀賢就不來了！陳其邁還原取消過程

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

韓星金秀賢深陷與已故女星金賽綸交往爭議，原定他會如期出席本周末的「高雄櫻花季」，但昨(25日)高雄市長陳其邁公開呼籲主辦單位要慎重考量後，金秀賢就確定不來了。陳其邁今強調，是主辦單位自己的決定，市府只是表達關切立場。

▲高雄市長陳其邁還原金秀賢不來台原因。（圖／記者吳世龍攝）



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今日高雄市議會第4屆第5次定期大會開幕，高雄市長陳其邁受訪時，被問到昨日因回應金秀賢議題，7-11就宣布金秀賢不來了。對此，陳其邁表示，市府秘書長昨日和民間單位協商，重申市府的立場，希望主辦單位慎重考量，由於金秀賢事件尚未落幕，在韓國仍有很大的討論，市府只是表達關切的立場，希望主辦單位能夠慎重討論、慎重考量，至於金秀賢不來台，是由民間主辦單位自己所做的決定。

陳其邁強調，市府一直和主辦單位有溝通，不管是從活動的籌辦，到這個事件所衍生的爭議，都有保持密切的聯繫，這也是市府的態度，立場也在昨天和主辦單位充分的表達。

由於活動就在這周末，粉絲都已經訂好高鐵、飯店，陳其邁表示，主辦單位應做好相關退票措施，所衍生的交通、住宿費，這使屬於民法爭議，市府會請消保官全力協助，若市民、外縣市民眾有消費爭議，市府會全力協助。

▲金秀賢陷已故女星金賽綸交往爭議。（圖／翻攝金秀賢IG）



主辦單位表示，因金秀賢行程調整無法出席櫻花季及見面會，為確保購票觀眾權益，活動當日（2025年3月30日）將採取「全額退款，持原票券免費入場」的措施，原購買2025年3月30日票券之觀眾仍可於當日持票入場觀賞當日表演，主辦單位將於2025年3月31日上午10點起開始辦理退款，購買2025年3月30日票券之觀眾可依退款程序辦理票券全額退款。

▲金秀賢取消來台 。（圖／翻攝7-11臉書）