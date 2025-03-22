《苦盡》豪砸600億「蓋出一個村莊」　搬來4艘大船⋯現場超狂佈景曝光

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix原創戲劇《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，戲劇開播以來，催淚台詞、殘酷現實描述得恰到好處，受到很多觀眾喜愛。該劇豪砸韓幣600億製作費（約台幣15億元），對此，導演金元錫雖然沒證實該數字，但含蓄地表示「（製作費）確實花了不少錢」，事實上，主角愛純、寬植所居住的村落並不是前往濟州島取景，而是劇組在慶尚北道的安東市真的「蓋出一個村莊」，甚至連船都搬到該處，並用CG打造出海口的背景，CG效果與該村莊為最大的花費。

▲《苦盡柑來遇見你》劇裡的村莊並非實際存在。（圖／翻攝自Netflix）



《苦盡柑來遇見你》故事背景設定於濟州島，但其實劇中只有部分在濟州島取景，兩位主角愛純、寬植所居住的村落為劇組另外打造，共搭建80多民宅，並設置了玄武岩石牆，就連劇裡的港口也是另外建造，現場還拖來4艘大漁船，鋪上藍色CG版方便後製，據了解，船隻直到拍攝完後才被搬走。

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▲▼《苦盡》真的蓋出一個村莊，現場超狂佈景曝光。（圖／翻攝自theqoo、Netflix）

劇組為了重現劇裡1960年代的濟州島煞費苦心，比方說，寬植替愛純賣高麗菜（韓文翻譯：洋白菜）的市場，便是劇組重現該年代另外打造的菜市場。不過劇中還是有穿插真實景色，海女們聚集的岩石岸海邊則是濟州島上的舊左邑海邊取景拍攝。

▲IU、朴寶劍認證劇組「真的蓋出一個村莊」。（圖／翻攝自Netflix）



此外，《苦盡柑來遇見你》還有到安東市的安東湖、安東湖民水庫（音譯，호민저수지）、醴泉水瓶生態園（音譯，예천 수병생태원）、雲門寺、天主教大邱總教區等，遍及大邱、慶尚北道區域拍攝。《苦盡柑來遇見你》於3月開播，採每週公開4集方式播出，下週將迎來完結篇。