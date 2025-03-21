Andy告別10年房間　「重現黃金5秒鐘」老粉全看哭

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片開撕女方一家，內容曝光後引發討論，昨（20）日更在社群PO出收到警局通知書的照片，證實被家寧媽提告個資保護法、妨害名譽。為此，今（21）日他拍片宣布自己將告別十年的租屋處，影片曝光後再度掀起熱議。

▲Andy拍片告別十年租屋處。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片中，Andy表示這是他最後一次在舊住處留下回憶。他提到，這間房間伴隨了他十年的時間，因此他決定進行一系列以往拍影片做過的回憶動作，作為對這間房間的回顧及紀念。緊接著可見到，Andy在床上翻滾，看向他多年來熟悉的天花板、舊冷氣和燈具，最後再對鏡頭喊出過往眾量級拍片的「黃金五秒鐘」經典口白。

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▲Andy做過往影片的動作告別租屋處。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy也特別介紹他房間內的廁所，他透露牆壁上還殘留著一些膠跡，同時也提到，搬家前會徹底清除這些痕跡，確保一切回到原狀。他坦言住處非常小，廁所只約0.5坪，但這個小空間仍陪他度過好多年，更讓他回想起過去曾在陽台進行拍攝的生存挑戰，讓他回憶滿滿。影片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「看到哭是正常的嗎」、「莫名眼淚就掉下來了」、「黃金五秒鐘的時間出來，瞬間泛淚」、「跟房間說話那邊真的很難忍住。」

▲Andy重現黃金五秒鐘。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）