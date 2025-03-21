ENERGY牛奶挑戰國民姊夫AKIRA 一起尬16蹲熱舞

記者葉文正／台北報導

嘻哈舞蹈競賽節目《S+PLUS巔峰舞者》將於本週六迎來最終決戰上集！在這場街舞界的頂尖對決的前夕，節目導師之一的「國民姊夫」AKIRA與ENERGY成員牛奶，竟然在後台驚喜「爆舞」，一同挑戰16蹲，瞬間引發粉絲熱烈討論！

▲AKIRA熱愛舞蹈。（圖／S+PLUS巔峰舞者）

「後台都嗨翻了！全網怎麼可能安靜得了？！」牛奶攜手AKIRA一同跳起膾炙人口的〈星期五晚上〉，但令人驚呼的是，AKIRA竟然直接加碼挑戰16蹲！渾然天成的舞步加上驚人腿力，讓現場工作人員與網友驚呼：「國民姊夫這腿力太狂了吧！」、「真的有數蹲嗎？我看著都腿軟了！」

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▲AKIRA與牛奶。（圖／S+PLUS巔峰舞者）

粉絲們紛紛在社群上留言：「這組合太炸了！總決賽一定要看爆！」想見證兩人更多精彩互動，千萬別錯過本週六的《S+PLUS巔峰舞者》總決賽上集，這場巔峰對決勢必燃爆全場！

即日起 - 4/10 (日) 23:59，只要拍攝15秒以上短影音，以「倒立」的形式展現Freestyle！不論是純倒立、創意玩法，還是搭配舞蹈、時尚穿搭，通通都可以！使用《S+PLUS巔峰舞者》主題曲（Battle on the Top）並上傳IG Reels，標記 @splus_dance 官方帳號，加上 Hashtag #顛倒挑戰 #SPLUS巔峰舞者，即有機會參加抽獎，贏取獎金與限量周邊！

這場街舞狂潮不只席捲螢幕，更攻佔現實世界！節目出品方更大手筆包下西門町6號出口與100台公車廣告，推出「顛倒廣告」，以「站在舞者的視界，去看到全世界！」為理念，翻轉大眾對街舞的刻板印象。舞者們用不懼辛苦的「顛倒勇」精神，證明街舞不只是表演，更是一種可以顛覆想像、改變人生的文化，明天讓我們一同見證總決賽的精彩演出，見證下一個「舞王」的誕生！