李鎮浩「喊告金賽綸阿姨、《橫豎》」！　澄清4指控：無法再縱容

記者黃皓瑋／綜合報導

已故南韓女星金賽綸19日遭網紅李鎮浩（이진호，音譯）爆料已婚、曾墮胎等，讓金賽綸家屬喊話追加提告。然而李鎮浩昨（20日）也宣佈將對「金賽綸的阿姨」，以及YouTube頻道《橫豎研究所》提告，直言自己遭到對方抹黑，同時針對對方的指控進行澄清。

▲▼李鎮浩（上）喊告《橫豎研究所》（下）、金賽綸阿姨。（圖／翻攝自YouTube／연예 뒤통령이진호、가로세로연구소）



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李鎮浩昨日在個人YouTube頻道上傳影片，表示自己近期遭散佈假消息、抹黑，讓他無法再縱容。他直言抹黑他的主導者之一，是先前上《橫豎研究所》爆料的「金賽綸的阿姨」，反控對方一開始自稱是親阿姨，然而後來卻被抓包僅是與金賽綸關係親近的「媽媽的友人」。

李鎮浩也表示，金賽綸阿姨在《橫豎研究所》影片中對自己的指控，有許多部份都不是事實，他指出對方曾稱他「說金賽綸沒有反省」、「指控金賽綸造假照片，讓她感到很委屈」、「公開金賽綸計劃透過話劇回歸演藝圈的消息，導致她自殘」，但事實是上述言論他都不曾說過。另外，對於對方稱：「金賽綸1月8日看了李鎮浩的爆料內容後，嘗試做出極端選擇。」他則公佈金賽綸1月8日當天，向經紀公司自曝「與男友在美國紐約」的通話紀錄做回應。

▲李鎮浩遭指控讓金賽綸嘗試做出極端行為。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）



另一方面，李鎮浩也針對「防止韓國藝人自殺協會」會長權英燦（권영찬，音譯）的發言提出質疑，他指出對方曾稱：「給100家媒體寄了信，被全部拒絕了，據說金賽綸、金秀賢交往的事，所有的娛樂線記者都知道，可是卻不能寫（報導）。」因此才找上《橫豎研究所》揭露內幕。然而記者出身的李鎮浩卻質疑，該說法與南韓媒體界的真實情況不符，要求權英燦拿出找了媒體卻被拒絕的證據。

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▼李鎮浩YouTube完整影片。（影／YouTube／연예 뒤통령이진호）

