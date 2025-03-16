壹加壹求婚2年宣布結婚了！　「這我另一半」愛情長跑13年片惹哭網

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber情侶檔「壹加壹」ILLY（一粒）、LEAN（令）交往13年，在2023年宣布求婚成功，但一直沒有公開後續。而近來因另一組前情侶檔「眾量級」撕破臉，讓粉絲都相當擔心壹加壹感情破局，對此，ILLY和LEAN 16日鬆口宣布：「2025我們結婚囉～」

▲ILLY和LEAN宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／壹加壹）

壹加壹16日在YouTube頻道更新影片，以「這是我的另外一半」為標題，宣布結婚的好消息。影片中包含了兩人交往以來的日常點滴、先前的求婚過程，以及與父母一起拍的可愛婚紗照，感人影片讓網友湧入留言「這是近期混亂的YouTube圈，最令人開心的頻道跟影片了」、「原來人間還是有真情的，祝福你們」、「謝謝1+1，讓我重新相信什麼叫始終如一」。

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▲▼壹加壹上傳互相告白的影片。（圖／翻攝自YouTube／壹加壹）

此外，ILLY和LEAN也各自在社群發文介紹對方。ILLY表示，自己最欣賞LEAN的好學心，也喜歡對方的善良與感性，還有愛護小動物、愛乾淨等，「有了這些，不管未來有20、40年、60年，我跟他的生活，都可以過得很快樂！」

而LEAN則表示，ILLY不但是自己的另一半，也是「最強的工作夥伴」，若自己是扮演大腦的角色，那麼對方就是骨幹，「我們在一起13年，她第一次帶我出國、她教會了我吃美食、她告訴讓我很有才華，是她讓每一天變得很快樂。」