狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

記者孟育民／台北報導

近來YouTube圈風波不斷，近日前「狠愛演」成員、YouTuber牛排在與胡椒、大蛇丸分家近5年後，宣布要公開解散原因，預告表示會將內幕拍成影片，且針對網路上的攻擊言論，已經報警處理。面對網友到質疑，他親上火線再發3聲明，解釋公開的原因，「因為這件事情早就不只是單純的誤會或討論，而是對我家人非常嚴重的人身攻擊。」

▲牛排要公開狠愛演解散內幕。（圖／翻攝狠愛演IG）

此前，YouTuber峰哥於2月上傳有關於牛排和前員工Mita隔空互砲的始末，有部分網友認為起因是牛排的老婆妮妮，更有人質疑狠愛演拆夥也和妮妮有關。

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看見連同家人被攻擊，讓牛排忍無可忍表示：「被說一些莫須有的話，這種程度的攻擊，我真的沒有辦法再沉默，也不可能選擇裝作沒事。今天都已經被罵到“X子”了，有些話，我必須站出來說清楚講明白。」

▲牛排表示家人被波及，讓他忍無可忍。（圖／翻攝自Instagram／jam_steak）

至於，有網友說團體拆夥「只是錢的問題」或者「股權分配的問題」。對此，他無言回應：「這些說法完全不是事實。如果你有證據，歡迎你公開拿出來對質；但如果只是憑空想像、亂講一通，那就請你適可而止，不要再散播毫無根據的指控。」並表示早在一個月就已經提過，並不是因為這陣子的眾量級事件跟風，從過完年後第一時間也積極處理相關問題，未來會拍片跟大家交代清楚。