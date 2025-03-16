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58歲李若彤轉身拍微短劇！「一集不到4分」創高收視爆紅…打趴長劇

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星李若彤憑著1995年港劇《神鵰俠侶》的「小龍女」一角走紅，被封為「最美小龍女」，時隔25年，她從長劇女主角，轉身改拍起微短劇，並意外為電視台創下高收視，打趴一票長劇！

▲▼李若彤改拍微短劇，在大陸衛星頻道播出創高收視爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲李若彤改拍微短劇，在大陸衛星頻道播出創高收視爆紅，引發陸媒關注。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《每日經濟新聞》報導，李若彤首度主演微短劇《午夜玫瑰》，並親自擔任監製，劇情以女性成長為主題，描述重返職場的全職媽媽，一路「打怪升級」的過程。該劇被稱為橫屏短劇（大陸用語，指橫式畫面），一集不到4分鐘，全劇共16集，2024年以抖音短劇上線，2025年2月在衛視頻道黃金時段播出（大陸稱為：上星），每天播出2集，根據收視排行數據，劇集播出8天，最高收視排名第二，有4天排名進前3名，平均收視率0.3604%，高峰收視數字0.5445%，且收視數字曾超越《大唐榮耀》、《小巷人家》、《九重紫》等多部熱門長劇，成為近期短劇市場的一大亮點。

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▲▼李若彤改拍微短劇，在大陸衛星頻道播出創高收視爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲李若彤擔任《午後玫瑰》女主角，並擔任監製，劇集描述全職媽媽重返職場的故事。（圖／翻攝自微博）

首度演微短劇就獲得顯著成績，李若彤回應陸媒時表示，對作品在電視頻道播出獲得高收視感到驚喜，「不是說『59歲正是闖的年紀』嗎？未來，我希望自己不只是作為演員參與創作，也許有一天我會試試當那個在片場喊『卡』的人」。

▲▼李若彤改拍微短劇，在大陸衛星頻道播出創高收視爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼李若彤改拍微短劇，在大陸衛星頻道播出創高收視爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲李若彤的微短劇在衛視播出，收視率超越多部長劇。（圖／翻攝自微博）

現年58歲的李若彤，近年接演陸劇，以配角角色居多，但仍是陸劇界的一大亮點。而她轉投微短劇市場，擔任監製以及女主角，正好打中微短劇受眾以中年觀眾居多，也為自己打開一條演出新路。
 

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