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白敬亭、宋軼爆同居！限動曬愛鞋「家中擺設」被抓包和女方家一樣

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星白敬亭搭檔章若楠主演《難哄》，兩人高顏值又有CP感爆出火花，並且被稱為「以延為定」，頻頻被敲碗戲外在一起。而他2022年被爆與宋軼拍《長風渡》時假戲真做，秘密戀愛中，近日更被瘋傳同居，網友從兩人社群動態的變化推測，女方宣示主權意味濃厚。

▲▼白敬亭、宋軼被爆同居中。（圖／翻攝自微博）

▲白敬亭、宋軼戀情曝光近3年，近日被瘋傳同居中。（圖／翻攝自微博）

宋軼時常透過社群網站更新穿搭美照，近日被網友發現，有一張坐在綠色椅子上的照片，正巧白敬亭也有一張坐在綠色椅子的照片。更有人稱綠椅子照近日被移成首張顯圖。

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除此之外，白敬亭日前在IG更新限動，拍下家中的鞋子，網友發現，家中的地毯和玻璃茶几，與宋軼過去曬的照片是同一個地方，引發「同居」揣測。

▲▼白敬亭、宋軼被爆同居中。（圖／翻攝自微博）

▲白敬亭更新限動，家中擺設與宋軼日前曬的家擺設相似。（圖／翻攝自微博）

白敬亭2022年曾被狗仔捕捉到與宋軼一起去見家長，待了3個小時後，又回家裡過夜，當時他與田曦薇主演《卿卿日常》收視熱度高，隨即爆出與宋軼戀情，CP粉大受衝擊，但劇集仍創下破萬的收視熱度。他至今從未針對戀情做出回應，2025年再憑現偶《難哄》人氣再往上飆，與章若楠的配對風靡無數CP感，外界再度關注他戲外的戀情，而當年爆料他與宋軼見家長的狗仔，今年已經遭大陸平台封禁。

▲▼白敬亭、宋軼被爆同居中。（圖／翻攝自微博）

▲白敬亭、宋軼2022年被狗仔捕捉到見家長。（圖／翻攝自微博）

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