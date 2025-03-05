BL男星失戀買醉「兩杯啤酒就倒」　戲裡跟閨蜜睡過夜…CP目睹氣炸

記者黃庠棻／台北報導

BL劇《獨佔接班人》（英文名：Exclusive Love）開播三週，已累計破百萬觀看數，在海外平台亦取得好成績，但隨著劇情推進，兩對CP的感情的矛盾卻逐漸升級。

▲《獨佔接班人》兩對CP的感情矛盾逐漸升級。（圖／LINE TV提供）

劇中「圖章CP」徐瑋澤長期選擇性忽視朴靖恆的心意，讓朴靖恆心死，最終決定不再等待對方，並接受家族聯姻，更當著徐瑋澤的面拿出鑽戒說「我決定要求婚了，祝福我吧！」讓徐瑋澤又氣又心痛，朴靖恆也直言「這場戲真的很虐，拍攝時自己也心情很複雜」。

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徐瑋澤在劇中失戀的這段期間，為了排解難過情緒，半夜跑去找張家陞喝到爛醉，戲外則笑稱完全沒有這樣的療傷經驗，表示「我遇到難過或挫折的事情，都會想吃高級料理，或是吃很罪惡的食物，可能炸雞之類的，化悲憤為食量！」

▲《獨佔接班人》兩對CP的感情矛盾逐漸升級。（圖／LINE TV提供）

反而是張家陞在大學時，曾因自己失戀，買了一手啤酒買醉，他笑稱很能理解張以慶（徐瑋澤飾）的心情，直呼「當時還不知道自己酒量如何，沒想到喝兩杯就醉了，朋友看到我在那邊一個人很悲傷，就過來陪我，覺得這樣的陪伴很溫暖。」

▲《獨佔接班人》兩對CP的感情矛盾逐漸升級。（圖／LINE TV提供）

但兩人在戲劇裡喝到爛醉，在房間裡面一覺到天亮，隔天被毛祁生抓包，當場大發雷霆，質問張家陞「看看你在做什麼，一點（接班）自覺都沒有！」也瞬間點燃張家陞的怒火，反擊「你又想逼我了嗎？你只在乎你自己。」兩人關係降到冰點。

▲《獨佔接班人》兩對CP的感情矛盾逐漸升級。（圖／LINE TV提供）

毛祁生替角色的反應補充解釋「因為先前王湛（張家陞飾）已經喝醉過一次，這次還跟朋友喝成這樣，一開房門看到他跟另一個男生躺在那邊，生氣跟吃醋的心情都有。」後續兩對CP如何修復感情，更多精彩內容請鎖定《獨佔接班人》，每週五晚上8點於LINE TV、愛奇藝國際站全球首播。

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