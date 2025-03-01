蕭敬騰悲痛悼念方大同！「上個月才聯絡」吐思念：親愛的兄弟來世再聚

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王方大同1日證實抗病五年，在2月21日辭世，享年41歲。他生前和許多大牌歌手都有合作，音樂才華受到諸多年輕音樂人景仰，突如其來的死訊震驚音樂圈。好友們紛紛透過社群等管道發聲，紀念友人的逝去，稍早同無為歌王的蕭敬騰，也在Instagram發長文致意，悲痛寫下「來世再相聚」。

▲蕭敬騰悼念方大同。（圖／翻攝蕭敬騰Instagram）

蕭敬騰1日晚間在社群曬出與方大同的老舊合照，感念兩人多年來的情誼，難過寫下「我親愛的兄弟，對我而言，在我生命中，你絕對是一個特別且美好的人」，接著提到兩人上個月都還有聯絡「聽著你上個月的語音，很慶幸這些年即使沒見面，還是習慣互相關心」，失去摯友的他感嘆「失去你，我很難受，只能一直想著你已成了天使，我們會再見面，兄弟，辛苦了」。

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蕭敬騰傾訴對方大同的想念，回憶兩人過去的點滴「一起玩的音樂、一起上的舞台、一起變的魔術、一起吃的美食、一起下的棋、一起走過的路，所有美好的記憶，來世再相聚，Love You Always」，字裡行間都流露出失去好友的悲傷。



以下為蕭敬騰IG全文：

Dear 大同

我親愛的兄弟

對我而言

在我生命中

你絕對是一個特別且美好的人

聽著你上個月的語音

很慶幸這些年即使沒見面

還是習慣互相關心

失去你

我很難受

只能一直想著

你已成了天使

我們會再見面

兄弟

辛苦了

想念你

想念我們

一起玩的音樂

一起上的舞台

一起變的魔術

一起吃的美食

一起下的棋

一起走過的路

所有美好的記憶

來世再相聚

Love You Always