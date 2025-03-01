蕭敬騰悲痛悼念方大同！「上個月才聯絡」吐思念：親愛的兄弟來世再聚

記者劉宛欣／綜合報導
金曲歌王方大同1日證實抗病五年，在2月21日辭世，享年41歲。他生前和許多大牌歌手都有合作，音樂才華受到諸多年輕音樂人景仰，突如其來的死訊震驚音樂圈。好友們紛紛透過社群等管道發聲，紀念友人的逝去，稍早同無為歌王的蕭敬騰，也在Instagram發長文致意，悲痛寫下「來世再相聚」。
▲蕭敬騰悼念方大同。（圖／翻攝蕭敬騰Instagram）
蕭敬騰1日晚間在社群曬出與方大同的老舊合照，感念兩人多年來的情誼，難過寫下「我親愛的兄弟，對我而言，在我生命中，你絕對是一個特別且美好的人」，接著提到兩人上個月都還有聯絡「聽著你上個月的語音，很慶幸這些年即使沒見面，還是習慣互相關心」，失去摯友的他感嘆「失去你，我很難受，只能一直想著你已成了天使，我們會再見面，兄弟，辛苦了」。
蕭敬騰傾訴對方大同的想念，回憶兩人過去的點滴「一起玩的音樂、一起上的舞台、一起變的魔術、一起吃的美食、一起下的棋、一起走過的路，所有美好的記憶，來世再相聚，Love You Always」，字裡行間都流露出失去好友的悲傷。
以下為蕭敬騰IG全文：
Dear 大同
我親愛的兄弟
對我而言
在我生命中
你絕對是一個特別且美好的人
聽著你上個月的語音
很慶幸這些年即使沒見面
還是習慣互相關心
失去你
我很難受
只能一直想著
你已成了天使
我們會再見面
兄弟
辛苦了
想念你
想念我們
一起玩的音樂
一起上的舞台
一起變的魔術
一起吃的美食
一起下的棋
一起走過的路
所有美好的記憶
來世再相聚
Love You Always
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