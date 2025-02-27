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港健身網紅William「被拍抓姦照」道歉了！　認偷吃背叛：要打要鬧我都受

記者劉宜庭／綜合報導

香港YouTube團體「小薯茄」成員阿冰（吳冰）的妹妹吳泳，近日被指介入已婚網紅健身教練William的婚姻，被拍下抓姦照，引發軒然大波。事件爆發後，William於26日晚間連發兩篇道歉聲明，承認自己偷腥背叛，向妻子及其家人道歉。

事件起於25日，FaFa在IG限時動態爆料，除了PO出抓姦照片，還標註YouTuber吳冰帳號，疑似指控她的妹妹吳泳介入自己的婚姻。消息曝光後，網友紛紛熱議，因小薯茄成員曾參加William與FaFa的婚禮，且雙方曾有合作，令外界更震驚。

▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）

▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）▲港健身網紅驚爆「遭拍抓姦照」！　妻氣到發抖：裸躺地上說沒開始。（圖／翻攝自IG）

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▲FaFa日前控訴William偷吃。（圖／翻攝自IG）

隨後，FaFa更公開疑似色慾對話截圖，其中疑似還有吳泳向FaFa道歉內容：「對不起，這件事我真的做錯了。我非常後悔，對你所造成的傷害無法彌補。我保證以後不會再與他有任何接觸或聯絡。」

然而，FaFa未能接受，回應：「不要再搞已婚男人，人家的老公其實真的不好，你愛惜自己吧。」她更直言：「我們的家已經被你們破壞了，你下次被抓包時，記得快點穿好衣服走，不要再躺在人家身上。」此外，FaFa還加上疑似William的悔過訊息，對方寫道：「老婆，我不知道還有沒有機會珍惜你，但我真的很愛你。我現在只想保護你，不想你再受委屈。」然而，FaFa最後表示：「40小時後，事情結束了，我接受你們的道歉，但已經沒有結果，我的心已經死了。」

由於事件在網上迅速發酵，小薯茄團隊也在IG發表聲明，強調：「立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。」同時補充：「基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，我們及後將不會對事件作任何回應，謝謝大家的關心和體諒。」但由於網友持續討論，吳泳已刪除其IG帳號，試圖低調處理此事，卻未能平息爭議。

26日晚間，William一連發出兩篇道歉文，第一篇直接認錯並坦承偷吃：「我對不起老婆，對不起老婆的家人，全部責任都在我身上，是我偷腥、背叛這段關係在先。作為老公、我讓老婆承受這一切，我最錯，要打要鬧，我都受。」

▲William道歉。（圖／翻攝自IG）

▲William道歉文（一）。（圖／翻攝自IG）

不久後，William再度發出長文道歉，除了懊悔言行嚴重影響妻子、親友，也向「小薯茄」團隊道歉，「我會深刻反省自己的過失，努力改正，希望能以實際行動彌補過錯，再次向所有受到影響的人誠心道歉。」

▲William道歉。（圖／翻攝自IG）

▲William道歉文（二）。（圖／翻攝自IG）

然而，另一方面，交往7年、新婚3個月妻子FaFa當晚也在社交平台發布「再也不見」的貼文，疑似正式宣布與丈夫決裂，並感謝朋友的陪伴：「如果不是你們，我真的會委屈死，心理和生理都撐不住。」她表示自己將嘗試重新振作，走出這段婚變風波。

▼FaFa、William才新婚3個月就爆出婚變。（圖／翻攝自IG）

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小薯茄, 吳冰, 阿冰, 吳泳, William

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