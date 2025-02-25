記者劉宜庭／綜合報導

44歲藝人李威（本名李翊瑋） 捲入北市精舍殺人案，消息曝光後震驚演藝圈。過去曾與他合作電影《迷魂之密室逃脫》的大陸女星藍心妍（原名：藍燕）在相關新聞底下驚呼：「簡直太難以置信了！」

▲李威、藍心妍合作過《迷魂之密室逃脫》。（圖／翻攝自微博／藍心妍）



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藍心妍2013年演出懸疑電影《迷魂之密室逃脫》，與李威共同擔任主演，如今聽聞對方捲入案件，她感到十分震驚，「以前一起主演合作過《迷魂之密室逃脫》，但是印象中的威哥很照顧人啊，怎麼會出現這樣的事！」

藍心妍的發言，引發不少網友共鳴，不少人都對李威的捲入案件感到錯愕、紛紛驚呼「好可怕我的天」、「我三觀毀了」、「娛樂圈一次又一次地刷新底線」、「好好的一個人怎麼變成這樣了，無法理解」。

▲李威、藍心妍合作過《迷魂之密室逃脫》。（圖／翻攝自微博／藍心妍）



據了解，李威在此案中疑似擔任「軍師」角色，不僅指導相關人員串證，還教導作家王薀及其他幹部如何應對調查，然而這一幕全被一名信徒偷偷錄音舉報，成為警方掌握的重要證據之一。經調查後，李威於2月24日以被告身分30萬元交保，但案件仍在持續偵辦中。

▲藍心妍留言。（圖／翻攝自微博／藍心妍）

李威曾是台灣知名偶像劇男神，憑藉《放羊的星星》、《吐司男之吻》等戲劇累積高人氣，近年則轉往大陸發展。然而，這次案件不僅重創形象，也讓外界對案情發展格外關注。目前警方仍在進一步調查，李威的具體涉案程度及法律責任，仍待司法釐清。