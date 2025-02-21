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培根被控「旁觀孫生性騷女網紅」　還原過程道歉：他的行為很不齒

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅孫生近日因性騷案爭議，備受外界抨擊，也與所屬團體「反骨男孩」解約。而曾與他共事的培根，被爆出曾冷眼旁觀孫生性騷擾另一名女網紅，對此，培根於21日拍片說明當時的情況，也道歉表示願意承擔責任。

▲▼培根被控「旁觀孫生性騷女網紅」還原過程道歉：很不齒。（圖／翻攝自孫生臉書、培根IG）

▲培根（右）被控旁觀孫生（左）性騷女網紅。（圖／翻攝自孫生臉書、培根IG）

在孫生因道歉態度不佳引發爭議後，有其他網紅出面爆料，指控孫生去一名女網紅家拍片時，竟整個人壓在對方身上強行脫褲，雙方扭打了一個小時，而且在場的培根及反骨攝影師全程冷漠旁觀，沒有插手阻止孫生的行為。

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對此，培根於21日上傳影片回應。他先是提及自己幾天來都有與孫生見面，表示由於DK的影片曝光，事件在網路上引發熱議，孫生的身體狀況也因此每況愈下。培根透露，這幾天他都抽空到孫生家中幫忙，晚上還陪同孫生去醫院打鎮定劑和開安眠藥，直到日前才看到孫生的狀況逐漸好轉。

▲▼培根被控「旁觀孫生性騷女網紅」還原過程道歉：很不齒。（圖／翻攝自YouTube／抱歉了 培根）

▲培根回應風波。（圖／翻攝自YouTube／抱歉了 培根）

關於女網紅被孫生脫褲一事，培根回憶起兩年前拍攝「住女生家一週」企劃的經歷，當時他與這位女性友人已經認識一段時間，拍攝結束後，由於大家都很疲憊，便決定一起在女生家過夜。培根透露，自己和攝影師當時分別睡在女網紅的下舖及對面另一張床上，當時因為是背對女生的方向，只有聽到女生的聲音，但未察覺到有任何不妥之處，「孫生雖然這個人很好好色，但由於我們自己人大家都在，應該不會做出什麼太誇張的行為，所以並不以為意，又立馬睡去。」

直到孫生離開後，女生才告訴他們發生了什麼事。培根對此感到非常後悔，並表示現在對性騷擾的態度應該是零容忍，他會全力配合任何可能的指控或法律程序，「直到今天，這位女生依然是我非常要好的朋友。在這一點上，孫生的行為真的非常不齒。現在回想當時的狀況，我才意識到自己後知後覺，輕忽了這件事情，對此我感到抱歉，也深感後悔。」

▲▼培根被控「旁觀孫生性騷女網紅」還原過程道歉：很不齒。（圖／翻攝自YouTube／抱歉了 培根）

▲培根道歉。（圖／翻攝自YouTube／抱歉了 培根）

培根還談到自己與反骨的合約早在兩年前就已到期，但雙方在此期間仍有工作上的合作。他強調，自己對反骨的成員和事物懷有革命情感，因此不存在切割或劃清界限的問題，「對於我個人的立場，如果有任何問題，我都願意承擔、承受，並且負責任地去面對。直到今天，我還是一個很容易說錯話、做事粗糙，甚至有些兩光的人。但我會努力去改進，未來也會繼續接受大家的批評、指教，甚至是嘲笑，這些都是我必須面對並承受的問題。」

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反骨男孩, 孫生, 培根

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