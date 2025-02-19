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就是要走多元種族路線　《柏捷頓家族》第4季主打韓裔女主角

韓裔女星葉林韓（左）與盧克湯普森（右）的戀情，將成為《柏捷頓家族：名門韻事》第4季的劇情主軸。（Netflix提供）

▲韓裔女星葉林韓（左）與盧克湯普森（右）的戀情，將成為《柏捷頓家族：名門韻事》第4季的劇情主軸。（Netflix提供）

圖文／鏡週刊

雖然影視作品的多元種族路線一直引發各種正反面的意見，但是Netflix大受歡迎的羅曼史影集《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）完全不在乎別人怎麼想，繼前3季各自主打黑白戀情、印度裔與白人戀情、乃至於身材豐滿的女主角後，第4季更是乾脆把油門踩滿，這回主打韓裔女主角！

根據茱莉亞昆恩（Julia Quinn）撰寫的羅曼史小說原著，《柏捷頓家族：名門韻事》第4季會交代家族次子，也就是班奈狄克的戀情，他會與一名叫做蘇菲的女子相戀。而製作單位已經於去年9月宣佈，演出蘇菲的是來自澳洲的韓裔女星葉林韓（Yerin Ha），也意味著蘇菲的親戚將由更多亞裔演員擔綱演出。

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就是要走多元種族路線　《柏捷頓家族》第4季主打韓裔女主角

▲蘇菲與班奈狄克柏捷頓在化裝舞會上相遇，改變了雙方的命運。（Netflix提供）

消息一出，當然引發外界許多注目的眼光，因此Netflix也趁今年情人節在倫敦舉辦了盛大的造勢活動，葉林韓回憶接到試鏡成功的消息時，當時人正首爾街上的咖啡廳，與母親一起吃早餐，「我人在外頭，這真的很有趣，因為當我走在江南區的街道時，她聽到了這個好消息。她當場喜極而泣，掛完電話後，她說，『我們回家吧，我開心到消化不良。』所以我們就離開咖啡廳了。可以跟母親一起分享這一刻真的很棒。」

葉林韓提到第4季的劇本，之所以吸引她的理由，「她不斷必須克服障礙，不管是社會階級的鬥爭，還是嘗試跟班奈狄克隱藏自己對他的真實感受。」為了吻合葉林韓的韓裔身分，編劇也把蘇菲的姓氏改為「白」（Beak）；對此，葉林韓說，「這樣的更動是非常好的變動，讓我覺得這個角色適合我，而不是我去迎合別人。」

她也記得第一次跟扮演班奈狄克柏捷頓的男星盧克湯普森（Luke Thompson）相遇時，盧克對她張開了雙臂、以擁抱歡迎她的加入，「就是從那一刻起，讓我想到，『啊，我不需要再為這些有的沒有的小事感到壓力了，我可以專注在鏡頭前跟他建立起關係。』」

就是要走多元種族路線　《柏捷頓家族》第4季主打韓裔女主角

▲葉林韓與盧克湯普森拍攝人生四格強打第4季的戀情。（Netflix提供）

當然蘇菲與班奈狄克柏捷頓的相遇，發生在充滿戲劇張力的化裝舞會上，儘管蘇菲不屬於上流社會，但她總是動腦筋來找到屬於自己的求生之道。談到這場舞會，葉林韓說她跟盧克湯普森非常投入舞蹈排練，盧克笑說到練習很順利，他只有踩過一次對方的腳，「第4季會有很多意想不到的劇情轉折，觀眾會很興奮，我確定我唯一可以劇透的，是這場化裝舞會...」。

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鏡週刊, Netflix, 柏捷頓家族：名門韻事, 葉林韓

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