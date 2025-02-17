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楊千霈「離婚後首個情人節」飛日本雪中慶祝！　沈春華暖心回應打氣

記者顧齊祐／綜合報導

女星楊千霈在2016年閃婚嫁給才交往19天的老公洪家傑，去年傳出婚變消息，當時她否認傳聞。然而，上月（1月）她突然發布聲明，坦言已於去年離婚，令不少人震驚。近日適逢西洋情人節，楊千霈飛到了日本新潟在雪中渡過，並在社交媒體上分享了她的滑雪照片與心情，資深媒體人沈春華也到場留言為她加油打氣。

▲楊千霈情人節在日本新潟滑雪。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

▲楊千霈情人節在日本新潟滑雪。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

楊千霈於15日在Facebook曬出一組滑雪照片，畫面中她戴著白色安全帽和護目鏡，穿著紫色滑雪套裝，腳踩紫色滑雪板，坐在雪地上笑容燦爛。她配文寫道「雪鏡、雪衣、雪板湊巧都是紫色系，第一次被浪漫紫包圍下，在大自然中看著美妙雪景過情人節」。

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▲楊千霈穿著紫色滑雪套裝。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

▲楊千霈穿著紫色滑雪套裝。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

楊千霈也感謝旅途中遇到的滑雪好友，並表示：「讓今年的情人節分外熱鬧又溫馨，有情人沒情人全都要每天開心喔，Happy Valentine's Day」。貼文曝光後，粉絲紛紛留言祝福，就連資深媒體人沈春華也留言為她打氣「妳我都是有情人」。

▲楊千霈穿著紫色滑雪套裝。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

▲楊千霈穿著紫色滑雪套裝。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

上月17日，楊千霈透過社交媒體宣布已與洪家傑和平離婚。她在聲明中寫道：「本人楊千霈與洪家傑先生已於去年和平結束婚姻關係。感恩彼此曾經的付出，永遠是家人和好友，未來將共同守護家人的幸福與成長」。她強調，不希望此事影響家人，懇請外界給予雙方家人空間及隱私，並感謝各界的理解與關心。

▲楊千霈離婚聲明。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

▲楊千霈離婚聲明。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈 Pink Yang）

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