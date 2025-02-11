陳沂看不下去「大S猝逝被消費」　點名律師開嗆：超噁心

記者王靖淳／綜合報導

女星大S因染上流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息曝光後電商網紅「486先生」卻發文諷刺大S投胎到中國，以及前婆婆張蘭也被抓包造謠兒子汪小菲出錢包機，引發眾怒。為此，網紅陳沂今（11）日在臉書發文評論此事，同時也直言任何人都不該拿人家的離世，成為謀利的工具，「有那種藉機拉遺產和親權處理業務的律師，我都覺得超級噁心。 」

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▲陳沂表示自己是大小S的粉絲。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

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陳沂回憶，大小S曾經是她成長過程中的精神支柱，她們的生活經歷與情感起伏，都曾是她的生活指標，「她們像是一起陪我長大的朋友。」她描述大小S當年在保守的時代背景下，敢於表達自我並挑戰傳統觀念，她們的故事及言論常領先時代，給了她許多啟發，「她們就像一道閃耀青春光芒，無畏世俗眼光，盡情做自己，說那些現在回頭看都走超前面的話。」

陳沂對大S的生活態度和處事原則表達極高的敬意，她認為大S是位清醒且明確知道自己所追求的人。在她看來，大S總是對自己的選擇負責，無論是愛情還是生活的其他方面，都展現極大的勇氣與決斷力。即使在分手後，大S也從不詆毀前任，展現她的成熟與風度。為此陳沂坦言，大S的離世讓她感到深深的不捨和長時間的哀傷。

▲陳沂PO文談大S猝逝。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

最後，陳沂強烈譴責那些在大S去世後還公開消費她的人。她批評某些人如前婆婆張蘭與前夫汪小菲，以及利用此事件進行商業推銷的行為，包括直銷商和律師利用遺產問題炒作。為此陳沂認為，無論是出於商業利益還是政治目的，都不應將一個人的逝世用作謀利的工具，這種行為不僅缺乏道德，也極度令她感到厭惡，「無論你喜不喜歡她，都不該拿人家的離世，成為你謀利的工具。」