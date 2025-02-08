直擊／破億神曲〈IDOL〉來了！YOASOBI攻蛋　1.2萬觀眾反應超狂⋯她嚇到了

記者吳睿慈／台北報導

日本天團YOASOBI憑藉超人氣動畫《【我推的孩子】》主題曲〈IDOL〉紅遍全球，主唱ikura細膩又高亢地嗓音擄獲全球樂迷，人氣居高不下。他們三度來台開唱，8、9日連續兩天首度攻上台北小巨蛋，門票採登記實名制購賣吸引60萬人瘋搶，ikura以甜美的聲音稱讚著出席的歌迷：「聽說有60萬人來抽這場的票，能在這邊的大家真的是精英，被選中的60萬之1。」團體以歌曲〈Seventeen〉揭開序幕，1.2萬人情緒高漲，以熱烈的歡呼聲歡迎他們出場。

▲YOASOBI台北小巨蛋演唱會吸引60萬人搶購，兩場共2.4萬人買到票。（圖／好玩國際文化提供）



YOASOBI連續兩天在台開唱，繼上一場小型的2千人場地，這次乘以10倍站上台北小巨蛋，舞台上冒出一隻野獸的手劃破螢幕，接著主唱ikura、作曲家Ayase接續現身，ikura高喊著「歡迎來到超現實cho-genjitsu巡演」，接著切換成英文吶喊：「大家準備好了嗎？」為演唱會帶來第一首歌演出。

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相隔1年返回台灣開唱，台下觀眾感動大喊「歡迎回來」，Ayase、ikura感性回答「我們回家了」，兩人感謝歌迷的支持，讓他們可以再次來台開唱，兩人也輪流秀出中文「大家好」，獲得滿場掌聲，當他們唱到〈Haven’t〉時，台下亮起手機燈，場內瞬間彷彿閃著一顆顆星星，ikura驚訝表示「好漂亮，謝謝」。

▲YOASOBI三度在台開唱。（圖／好玩國際文化提供）



YOASOBI雖然講著日文，但台灣歌迷反應一極棒，讓Ayase嚇到表示：「大家日文都好厲害，你們都會日文嗎？」觀眾席萬人回答「會」，ikura也笑答「剛剛喊『好厲害』的人是誰」，於是搖滾區、二樓、三樓輪流尖叫，氣氛歡樂，在唱到〈怪物〉時，歌迷跟著節奏喊出拍子，ikura熱情大喊：「再大聲一點台北！」尖叫聲幾乎掀頂。

▲▼YOASOBI完美飆唱破億神曲〈IDOL〉，觀眾反應讓ikura超感動。（圖／翻攝自B`IN LIVE SPACE臉書、好玩國際文化提供）



演唱會接近尾聲，破億神曲〈IDOL〉前奏響起，ikura以神秘的嗓音唱著歌曲，全場以熱情尖叫聲回應，接著台下所有人往前甩螢光棒、手燈，ikura近5分鐘的超狂演唱方式，搭配台下跟著一起吶喊，氣氛超嗨。台灣歌迷的反應感染著ikura，她唱完〈IDOL〉後，感動表示「大家好棒，謝謝，大家都使出真本事了呢！感受到大家的歡呼聲真是太棒了。」

演唱會吸引60萬人瘋搶，YOASOBI感性表示「聽到的時候真的嚇到了，果然台灣的大家透過音樂能與大家連結，而在這邊有60萬分之1.2萬人，真的很感動想落淚」，致謝歌迷的支持。