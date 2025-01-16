《白月梵星》敖瑞鵬撞臉王鶴棣成「1月男友」　188cm極品身材白鹿都認證

▲《白月梵星》敖瑞鵬撞臉王鶴棣「東方青蒼」引起討論。（圖／《白月梵星》劇照、《蒼蘭訣》劇照、敖瑞鵬微博）

圖文／CTWANT

2024年末黑馬劇《九重紫》被李昀銳拿下12月男友頭銜，緊接著《白月梵星》男主角敖瑞鵬就成2025年劇迷們的一月男友啦！雖然敖瑞鵬的人氣遠不如《大奉打更人》王鶴棣、《國色芳華》李現、《千朵桃花一世開》張彬彬等三位男神，不過在《白月梵星》飾演的角色皓月殿之主「梵樾」，霸道又嘴硬的「本殿」讓女粉絲們十分喜愛，還被拿來與《蒼蘭訣》中王鶴棣飾演的「東方青蒼」相提並論，相信敖瑞鵬之後也能位列一線男神！

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▲敖瑞鵬在《白月梵星》飾演皓月殿之主「梵樾」讓女粉絲們十分喜愛。（圖／取自 敖瑞鵬微博）

有在追劇的話應該不難發現「梵樾」與「東方青蒼」的扮相有幾分相似，再加上兩人的角色設定都是高冷霸氣又嘴硬的「王者」，也都是護著靈力比較低微的女主角，而女主角身上剛好都有男主角想要的東西因此才不得已一起相處。

有許多劇迷提到仙俠劇題材都大同小異頗膩，尤其是白鹿之前已經演過太多爆款古裝，雖然白鹿的演技跟口條明顯提升不少，但這部《白月梵星》更大的亮點是男主角敖瑞鵬與周邊的鮮明的配角群眾，幾乎每個人都很有自己的特色。

▲「梵樾」與「東方青蒼」對比。（圖／取自《白月梵星》劇照、《蒼蘭訣》劇照）

除了王鶴棣的「東方青蒼」外，之前跟楊紫合作《香蜜沉沉燼如霜》爆紅的鄧倫也被拿進來比較，兩人的瘦窄臉加上細長眼型的相似度更高幾分，這大概就是帥哥看來看去都能找得到相似之處吧！

▲出演《香蜜沉沉燼如霜》爆紅的鄧倫也被拿來與敖瑞鵬比較。（圖／《香蜜沉沉燼如霜》劇照、取自敖瑞鵬微博）

雖然飾演高冷霸道的「本殿」，但其實私下敖瑞鵬是無厘頭搞笑男，白鹿在採訪中也提到他拍武打戲時會自己一直幫各種武器、道具配音，除此之外敖瑞鵬會配合白鹿一起跳舞，連活潑的白鹿都忍不住嫌他在片場很吵，敖瑞鵬更曾拍攝倒立喝可樂的搞笑影音。不過白鹿也在採訪中提到敖瑞鵬的肩膀寬度50公分，是她合作過的男演員中肩膀最寬的，有時候188公分的敖瑞鵬站在她前面，她覺得就像一堵牆一樣。總之敖瑞鵬擁有寬肩窄腰腹肌的極品完美身材，男友力十足。

▲白鹿提到敖瑞鵬是她合作過的男演員中肩膀最寬的。（圖／翻攝自微博）

接著就來考古咱們1月男友「梵樾」敖瑞鵬以前還有演過哪些戲劇以及如何出道的吧。

敖瑞鵬小時候就開始學美術，大學學的是遊戲設計，畢業後曾在遊戲公司從事相關工作，但因為坐不住辦公室又開始做其他工作，偶爾在社交平台上分享日常照片因帥氣外型吸引不少粉絲關注，之後就有經紀公司來接洽並接了許多模特兒拍攝工作，2019年被邀請參加湖南衛視社交戀愛觀察秀節目《戀夢空間》正式進入演藝圈，2021年和趙露思、徐開騁等共同主演的校園古裝劇《國子監來了個女弟子》播出 ，敖瑞鵬其他代表的作品還有《戀愛吧，食夢君！》、《新人類！男友會漏電》、《少年歌行》，後續待播劇還有《落花時節又逢君》、《七根心簡》、《朝雪錄》 、《師兄太穩健》。

▲敖瑞鵬參加社交戀愛觀察秀節目《戀夢空間》正式進入演藝圈。（圖／取自敖瑞鵬微博）



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