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《SCOOL》七人出道組「終於官宣團名」！　向2NE1看齊

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》最終出道七人組，終於以全新團名「SEVENTOEIGHT」正式亮相，隊長則是曾為男團「All in 5」的陳麒文，他們今（4日）在台北信義區街頭舉辦限定簽唱會，而節目中其他32位人氣成員也到齊，現場擠滿許多粉絲。

▲《2024 SCOOL DAYS》限定簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《SCOOL》出道七人團終於確定團名是「SEVENTOEIGHT」。（圖／記者林敬旻攝）

談到團名緣由，陳麒文解釋：「7是幸運數字，很幸運有粉絲愛我們，8是無限，代表跟粉絲之前有無限未來，未來會一起走。」忙內帝翁也說很喜歡這團名，很好記，「很多韓國前輩團名都是以數字為主，像2NE1，想說數字比較好記，很親民很適合。」至於粉絲名則還在討論中。

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今天是他們首度舉辦的簽唱會，王學駿自爆昨錄節目太累，結束後吃水餃又吃雞排，結果臉變腫；帝翁則分享自己的消水腫秘方，「用橡皮筋綁耳朵綁10到15分鐘，會變紅，再按摩臉，兩邊都要綁。」因此包包最常準備的就是橡皮筋，而且還要夠緊，陳麒文也認證：「真的有差，綁完臉會立體一點。」

▲《2024 SCOOL DAYS》限定簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《SCOOL》節目上的32位人氣成員也到場。（圖／記者林敬旻攝）

▲《2024 SCOOL DAYS》限定簽唱會。（圖／記者林敬旻攝）

SEVENTOEIGHT的粉絲都相當熱情，被問到有沒有遇過「鹹豬手」？，陳麒文說只有被摸到手過，即將滿15歲的帝翁則笑說，很多姐姐粉都喜歡聽他叫她們「姐姐」，現在的他對於身高仍不滿意，因此也積極補充蛋白質、鈣質，「180會比較好，現在170幾。」

團內唯一的韓籍團員朴鎮佑，被問到目前適應台灣了嗎？表示團員都很照顧他，已經非常適應，但還是有點想家；他直呼台灣溫差頗大，但很喜歡例如冰火菠蘿、臭豆腐、蛋餅、麻糬冰等美食，還跟隊友大力推薦臭豆腐。陳麒文則說會教朴鎮佑說一些生活上的單字，朴鎮佑則現場秀了「新年快樂」、「蛇不得你」，相當應景。

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