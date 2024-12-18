江蕙宣布開唱！蔡秋鳳憶往事當場落淚　曝二姐暖舉：我很感謝她

記者孟育民／台北報導

天后江蕙（二姐）終於正式宣佈「2025 江蕙演唱會」明年北高雙蛋開唱，今（18日）一口氣公布北高巨蛋共20場演出。蔡秋鳳當年在江蕙封麥時，表示直接失眠，心情五味雜陳，恰巧稍早她錄製沈玉琳、利菁新節目《后宮歐買尬》，提到當年往事當場落淚，「因為二姐是我最敬佩的二姐，以前小小的故事，我20幾歲路過淑娜家，都在二姐家吃飯，二姐那時候很照顧我！」

▲江蕙宣布開唱，蔡秋鳳憶當年哭了。（圖／記者孟育民攝、觀光局提供）

蔡秋鳳回憶當年往事，講到突然落淚，「二姐很照顧我，那時候我很低潮，體重差不多38公斤，她就看我『從明天開始每天頓一隻雞給你吃』，我就很感動，真的沒有這個機會，我很謝謝他。」

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被問到有無機會同台演出，蔡秋鳳則說：「這是我的榮幸，不好意思啦，如果說這個機會，我會付錢給二姐！」

▲沈玉琳、利菁《后宮歐買尬》新節目開錄。（圖／記者林敬旻攝）

「2025 江蕙演唱會」演唱會以「無，有」做為靈感啟發，結合二姐的音樂故事打造，在歷經更多人生淬煉與荊棘，如今的江蕙，多了份瀟灑與率性，更懂得珍惜當下、正向未來，為自己、為歌迷而唱， 在名為「未知」的日子裡，繼續透過歌唱傳遞正能量、勇敢與希望，這也是團隊製作演唱會的核心信念。