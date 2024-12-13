J.Sheon認了「有隱疾」　常分心、深夜睡不著：真的不是故意的

記者蔡琛儀／台北報導

J.Sheon推出新專輯《OUTCOMES結果論》，今（13日）舉辦發片記者會，公司送給他幾經、蜆精等營養品補充體力，他才坦言其實這2年多來過著日顛倒的生活，時常到清晨6、7點才睡，坦言因兒時被診斷罹患過動症，雖有接受治療，但至今仍容易注意力不集中，之所以常常熬夜也和他腦袋停不下來有關。

▲J.Sheon坦言自己有過動症。（圖／記者李毓康攝）

他坦言自己常下意識摳手、抖腳、注意力不集中，「對高度有興趣的東西可以克服，但如果要有組織地想事情，要很久才能進入專注狀態。」透露國小時有試著去走平衡木、打躲避球等肢體治療，但還是很容易分心，像是某次高中段考前一晚看了6小時的書，卻一個字都沒有看進去，還發生過把眼鏡放在冰箱、出國工作忘了帶護照，因此錯過飛機等事。

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有時J.Sheon會被說「散散的」，直呼：「我真的不是故意的。」也曾想過吃藥輔助，但家人勸他別依賴藥物，因此打消念頭。

▲J.Sheon推出新專輯《OUTCOMES結果論》。（圖／記者李毓康攝）

此次作品J.Sheon在新專輯中與許多歌手與音樂創作人合作，包括韓星Tablo特地錄製影片祝福，先用中文說「你的音樂不是音樂，是藝術！」更講「天生我材必有用」；Karencici也視同為摩羯座的J.Sheon為兄弟，祝福他專輯大賣；瘦子則直言J.Sheon的音樂在他心中是「最屌的R&B」，陶喆也讚賞J.Sheon才華，期待未來有機會見面交流。