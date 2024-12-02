跟王柏傑演同部韓片互動曝光　林柏宏「看新聞才知」謝欣穎傳分手

記者黃庠棻／台北報導

男星林柏宏10月證實進軍韓國，加盟電影《悲傷熱帶》（暫譯），由韓國黑幫電影教父朴勳政執導，韓媒更傳出該片出演的台灣演員不只有林柏宏，王柏傑、陳以文也都將加入演出。今（2）日林柏宏出席運動品牌發佈會被問到相關事宜，也大方做出回應。

▲林柏宏出席運動品牌活動。（圖／記者姜國輝攝）

林柏宏今（2）日運動品牌發佈會談到《悲傷熱帶》拍攝進度，透露目前還正在拍攝中，常常會台灣、韓國兩地飛來飛去，笑說雖然韓文口說沒有進步，但在拍攝現場常常聽到演員對談，驕傲直呼「聽力有進步」，更是現場秀了一段韓文的自我介紹。

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▲林柏宏出席運動品牌活動。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，林柏宏被問及好友謝欣穎與王柏傑傳出分手消息時，也表示自己有看到新聞，但私底下並不會特地關心兩人的戀情，坦言「最近沒有聯絡」，而他出演的韓國電影《悲傷熱帶》剛好王柏傑也有演出，他低調透露雙方並沒有直接面對面對到戲。

▲林柏宏坦言最近沒有跟謝欣穎聯絡。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）

對此，林柏宏進一步解釋，自己在電影裡的主線跟其他台灣演員比較沒有關係，主要都是跟韓國演員對戲，至於跟哪一位韓國演員對戲比較多，他則語帶保留，笑說「之後才會官宣」，對於電影細節保密到底。





▲林柏宏坦言沒有跟王柏傑對到戲。（圖／記者謝婷婷攝）