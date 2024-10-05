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外出總是被偷拍　五月天阿信不忍洩心聲：我也想當普通人

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天近日在成都開唱，不僅帶領歌迷回到記憶中的那一刻，五月天也透過時光機回到當年坐在街頭吃著火鍋的日常，阿信說：「有時我很慶幸我不是很愛出門的的人，因為出門會多一支鏡頭去拍你、記錄你。有時候我也想當普通人，穿著拖鞋在街上走著，我多希望跟你們一樣，在初秋微涼時，去看一場演唱會，慢慢坐著地鐵、走過巷子回到家裡，但我知道這些犧牲和付出卻讓我得到更多，因為你們所以人間值得。」

▲▼五月天成都演唱會 。（圖／相信音樂提供）

▲五月天近日在成都開唱，還遇到下雨，於是撐傘演出。（圖／相信音樂提供）

這次在成都的四場演出，五月天彷彿歷經四季，最後一場一起淋雨的演唱會，石頭感謝大家照顧五月天那麼多天，雖然今天天氣有點涼，但歌迷的熱情讓成都熱起來了。

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冠佑也要歌迷跟著五月天大聲唱歌，唱到每首歌的記憶都能保留到下次再見面的時候；怪獸除了提醒歌迷穿雨衣，並在一開場就允諾歌迷：「今天可以玩很久，因為天氣不能不搖滾起來。」因此在安可時，準備了〈候鳥〉結合〈八月愛人〉、〈倉頡〉、〈如果我們不曾相遇〉、〈聽不到〉，讓歌迷驚喜不已。

▲▼五月天成都演唱會 。（圖／相信音樂提供）

▲五月天成都演唱會。（圖／相信音樂提供）

到了點歌環節，他們選到一名超級激動的歌迷「鴨子哥」，對方還一度興奮到講不出話，讓瑪莎看不下直呼：你先跟著我深呼吸！」鴨子哥問瑪莎是否記得自己，瑪莎假裝記得，卻又說：「我再回去想想是誰？」阿信要瑪莎不要再調戲鴨子哥，還搞笑說鴨子哥這輩子跟定瑪莎了，瑪莎連忙回：「我結婚了！」笑翻眾人。

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