專訪／韓哥大讚台灣KTV牛肉麵「米其林的美味」　揪桂綸鎂加入《玩命關頭》

記者蕭采薇／專訪

億萬導演盧貝松監製新片《台北追緝令》，全片在台灣拍攝，集結路克伊凡斯（Luke Evans）、「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）和桂綸鎂共同主演。姜成鎬日前特地飛來台灣宣傳並接受《ETtoday星光雲》專訪，除了再次讚揚對豆漿店的愛外，還有一樣「台味」令他念念不忘，就是KTV裡的牛肉麵。

▲（左起）「韓哥」姜成鎬、桂綸鎂和童星楊明偉在《台北追緝令》是一家人。（圖／采昌提供）

《台北追緝令》姜成鎬、桂綸鎂和童星楊明偉接受《ETtoday星光雲》專訪，三人在片中飾演一家人，關係卻非常緊張。楊明偉透露，姜成鎬在片場總是沈浸在角色裡，大家都不敢和他說話。姜成鎬也承認：「他們就不喜歡我啊！都直接從我旁邊走過去，也不跟我打招呼。」

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姜成鎬本次飾演大反派，但下戲後，大家就像是朋友。除了會一起去豆漿店吃宵夜，還會一起去唱卡啦OK。姜成鎬笑說：「我和路克、明偉還有他的爸爸、媽媽迪娜一起。他們都唱得太好了。尤其是他的媽媽迪娜，她的歌聲根本是亞洲席琳狄翁！他們太強了，所以我就在一邊吃牛肉麵。」

▲「韓哥」姜成鎬來台拍攝《台北追緝令》，品嚐了不少在地美味。（圖／采昌提供）



姜成鎬笑認，他也知道台灣人總說牛肉麵、水餃才是KTV的本體，更大讚：「我們去的那間好像還是米其林大廚做的，真的很好吃，不可思議！」而他和老婆，其實也是在唱KTV時認識。

▲「韓哥」姜成鎬（Sung Kang）、桂綸鎂和童星楊明偉接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／采昌提供）

姜成鎬說：「我當時正在唱搖滾歌手王子的《當鴿子哭泣時》，她就從我面前走過去。」只是當時老婆臉超臭，接著看著他說：「你怎麼能會唱得這麼難聽？」反而讓兩人不打不相識。

▲姜成鎬來台超懂吃，也透露當年就是在卡啦OK和老婆不打不相識。（圖／采昌提供）

他在片中的老婆則是桂綸鎂，他大讚對方是演技好，開車技術更是絕佳，「我們應該要讓她加入《玩命關頭》！」桂綸鎂聽完也笑說：「那我們可以在裡面演情侶。」不過身為台灣代表，桂綸鎂卻有點抱歉，因為她必須用非母語的英文演出，每天晚上都在準備台詞，「我很抱歉沒有盡到地主之誼。」

▲桂綸鎂在《台北追緝令》化身女打仔，開車技術也被曾演出《玩命關頭》的姜成鎬認可。（圖／采昌提供）

全片在台灣拍攝，姜成鎬也回憶，台灣的天氣真的熱到不行，不過空氣很潮濕這點他倒是很滿意，「對皮膚很好，還有髮質，我的頭髮在台灣看起來就滿讚的。」此外台灣人的熱情更令韓哥難以忘懷，「他們都叫我『韓哥』，我知道是哥哥的意思。大家把我當成哥哥、叔叔，像一家人。這就是台灣的待客之道，我覺得這很美好。」

▲童星楊明偉背景大有來台，爸媽都是知名的百老匯演員。（圖／采昌提供）