Albee認了「交往過6任男友」！36歲還單身 苦笑公開3條件：真的很難

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外型亮麗、表演實力精湛，感情生活也因此備受關注。36歲的她近日便在《11點熱吵店》坦言至今交往過6任男友，但目前單身中，「其實我這人很怪，我真的沒有覺得有誰可以是我的終身伴侶。」

▲▼Albee講完擇偶條件後，苦笑承認「這真的很難」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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被問到理想情人的三大條件時，Albee希望對象是熱愛自由不無聊、情緒穩定底線明確、有文藝氣息的人。關於第一個條件，她解釋自己很靠直覺在生活，而且不太計畫，「所以如果對方是掌控欲很強的人，我絕對沒辦法。」

▲Albee希望另一半的掌控欲不要太強。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



至於第二個條件，Albee表示這點非常重要，「因為我其實是一個同時很理性，可是又同時非常浪漫的人。如果遇到衝突，我會變得比較直男」，雖然會有情緒，但她會想先冷靜地解決問題，「所以如果對方是一個很會歇斯底里或是情緒爆炸的人，我就會很害怕。」

▲Albee認為情緒穩定這一點非常重要。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



而所謂的文藝氣息，Albee解釋並不是要會畫畫，而是「要有美感、要對這個世界的五感是打開的」，希望另一半能對這個世界有熱忱，「要有喜歡做的事情。」講完3個條件，她本人也苦笑承認：「這真的很難，我還是先回家好了。」

▲Albee希望另一半要有美感。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）