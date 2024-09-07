徐凱希煩惱婚禮禮金「不想佔便宜」！　怕新人虧錢PO文求解：怎麼包？

記者王靖淳／綜合報導

女星徐凱希是節目《天才衝衝衝》的主持人，平時除了會在社群記錄生活，也有經營YouTube頻道分享日常。最近她透過Threads發文透露，自己即將參加一場婚禮，不過對於禮金要包多少錢而感到困擾，因此詢問網友們的意見，同時也表示，「不希望去了還讓新人虧錢，也不想讓別人有佔便宜的感覺。」

▲徐凱希平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／徐凱希Cathy）

徐凱希表示，她特地查了一下禮金的標準，但卻發現不少疑問。例如，若是在五星級飯店舉辦婚宴，一桌平均價格高達35000至50000元左右，除下來一個人參加的費用就至少要3000元以上，再加上酒水、喜餅和婚禮小物等額外開支，估計每位賓客的花費至少也要達4000元以上。

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徐凱希坦言，她理解辦婚禮的新人往往費心費力，且婚宴的開銷龐大，因此不希望自己包的禮金太少，讓新人感到虧本或有佔便宜的感覺。她透露，自己在衡量禮金金額時感到壓力，深怕沒包到足夠的金額而讓新人心裡不舒坦，所以對於「包多少才合適」的問題，心中充滿疑惑。

▲徐凱希煩惱婚禮禮金的金額。（圖／翻攝自Threads／cathyshyu）

為此，貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，不少人也留言給徐凱希建議，認為她可以看彼此交情來決定金額大小，「包3600不失禮」、「關係一般的包2200、2600、關係不錯的就包3600、關係很好的包6600以上。」不過也有另派網友指出，包3600至6600的範圍太大，「沒包3基本上就要跳6了」、「一般婚禮不會包4開頭，5開頭也比較少。」