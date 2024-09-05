《正港分局》奪追劇榜冠軍！　許光漢入伍依舊夯「一人包辦2部」

記者黃庠棻／台北報導

LINE TODAY追劇聲量榜最新排名出爐，由許光漢主演的《正港分局》登上本週冠軍，而他首部參演的韓劇《無路可走：輪盤賭》仍在榜上，即使當兵入伍去人氣仍不減，照樣包辦排行榜上兩部作品。另外，值得關注的是本期台劇聲量爆棚再發威，一口氣占據四個名次。

▲《正港分局》登上追劇排行榜冠軍。（圖／Netflix提供）

其中三部皆有犯罪刑偵調查的元素，除了本週冠軍《正港分局》由警員一路追查成語殺人魔，上榜的還有邁入大結局的《聽海湧》，「新海三兄弟」催淚好評拿下第三名，《聽海湧》導演孫介珩談到為何從屠殺俘虜案偵辦角度敘事：「這些歷史上沒有被好好記載下來的縫隙，就是我們創作的切點了。」；《無罪推定》則排名第六，講述莊凱勛、蔡黃汝、鍾承翰飾演的人權律師，為陷入死刑冤獄的黃鐙輝奔波辯護。

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▲《聽海湧》討論度爆炸。（圖／公視提供）

LINE TODAY追劇聲量榜，本期奪冠的是許光漢、王淨、馬念先等人主演的《正港分局》，此劇為電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍生作品，由程偉豪及殷振豪共同執導，8月22日上架後掀起海量關注，雖然網友們對於荒謬喜劇混合連續殺人案的評價不一，但討論度始終居高不下，許光漢絕對是一大助攻；而由許光漢與趙震雄、李光洙、劉宰明合演的韓劇《無路可走：輪盤賭》則名列第四。本週兩部許光漢作品熱播中，應可稍微緩解粉絲對於許光漢入伍的思念。

▲《正港分局》登上追劇排行榜冠軍。（圖／Netflix提供）



台劇發威的另一部是《聽海湧》，少見以台籍戰俘監視員視角，描述二戰時期台灣青年遠在婆羅洲、鮮為人知的傷痛歷史。黃冠智、吳翰林、朱宥丞飾演「新海三兄弟」，是二戰期間被日本殖民政府徵召赴婆羅洲擔任看顧戰俘的監視員。在日本戰敗前夕，竟捲入虐待及屠殺暴行，戰後被送進國際軍事法庭，列為壕溝屠殺案被告。

▲《聽海湧》討論度爆炸。（圖／公視提供）



《聽海湧》因三兄弟的遭遇令人震憾，演員群的整體表現又可圈可點，加上攝影及配樂各環節製作精良，播出後博得普遍的高評價。對於以偵查庭訊作敘事切角，《聽海湧》導演孫介珩表示「多數人都能想像在戰場上兩軍相交而有傷亡，但一定很難想像為何在一個非前線的戰俘營為什麼還會死這麼多手無寸鐵的俘虜？而我們臺灣人還涉入其中？」

▲《聽海湧》討論度爆炸。（圖／公視提供）



孫介珩進一步透露「在我們看到的很多當時軍事法庭資料裡，確實是有調查、訊問和審判的過程，只是大多平鋪直敘，我和編劇不禁想像，當時在一個戰爭剛結束，世界還一片混亂的狀態下，大多數人都還在仇恨裡，要怎麼理性去調查這樣一個殘忍的屠殺俘虜案件呢？應該會是一個充滿懸疑、謊言、爾虞我詐的過程吧！而這些歷史上沒有被好好記載下來的縫隙，就是我們創作的切點了。」

▲LINE TODAY追劇聲量榜。（圖／LINE TODAY提供）



TODAY追劇聲量榜本週TOP 10最新排名依序為《正港分局》、《無聲蛙鳴》、《聽海湧》、《好搭檔》、《媽媽朋友的兒子》、《無罪推定》、《無路可走：輪盤賭》、《Q18：量子預言》、《唐朝詭事錄之西行》、《地面師》。

▲LINE TODAY追劇聲量榜。（圖／LINE TODAY提供）



本期第四部上榜的台劇是周美玲導演的《Q18：量子預言》，由李銘順、天心、炎亞綸、石知田、金士傑和李璇等人主演，帶有科幻背景的人性故事。