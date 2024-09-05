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BL台劇《某某》開播竟零宣傳！　導演鬆口證實「沒有錢」求幫忙

記者陳芊秀／綜合報導

BL台劇《某某》改編自大陸晉江的青春愛情小說，去年（2023）在台北開拍，找來香港男星曾向鎮、大陸男星劉冬沁擔任雙男主。然而該劇自8月22日開播，並且在海內外串流平台上架，卻遲遲沒有宣傳，導演柳廣輝近日發文透露原因：「沒有錢做宣傳……」。

▲▼BL台劇《某某》開播零宣傳引發網友疑慮，導演鬆口證實了。（圖／翻攝自IG）

▲▼BL台劇《某某》開播零宣傳引發網友疑慮，導演鬆口證實了。（圖／翻攝自IG）

▲BL台劇《某某》改編自大陸晉江人氣同名小說。（圖／翻攝自IG、微博）

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《某某》改編自晉江人氣作家木蘇里的同名小說，描述盛望、江添因為各自父母再婚，因而成為名義上的「兄弟」，就此同住一個屋簷下，兩人性格差異大，卻在日漸相處下產生曖昧的情愫。小說被買下版權翻拍真人劇集，除了《周處除三害》的曾向鎮、《以愛為營》的劉冬沁，演員陣容還加上台灣的段鈞豪、洪小鈴、姚愛寗、蔡振廷等人。

▲▼BL台劇《某某》開播零宣傳引發網友疑慮，導演鬆口證實了。（圖／翻攝自IG）

▲《某某》找來曾向鎮（左）搭檔劉東沁（右），兩人因爸媽再婚成了名義上「兄弟」。（圖／翻攝自IG）

然而網友發現，劇版《某某》與小說差異頗大，引發書迷批評，另一派網友則認為劇情吸引人，除了兩極化評價，電視劇打從開播前、開播後，幾乎是零宣傳，但在Netflix、iQIYI、WeTV、GagaOOLala和Rakuten Viki等國際平台上架，再度掀起網友疑惑「為何沒宣傳？」

《某某》導演是柳廣輝，因執導電影《刻在你心底的名字》大受矚目。他昨日在IG發文回應。他表示，該劇在IMDb已獲得8.9分的高評價，「因為製作公司沒有錢做宣傳，所以只能在各大平台默默的播著」。他希望大家幫忙推薦這部戲劇，並強調劇情精彩、音樂動聽，「不會讓你失望的！」

▲▼BL台劇《某某》開播零宣傳引發網友疑慮，導演鬆口證實了。（圖／翻攝自IG）

▲《某某》導演柳廣輝回應零宣傳原因。（圖／翻攝自IG）

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某某, 柳廣輝, 刻在你心底的名字

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