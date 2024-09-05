記者陳芊秀／綜合報導

18歲大陸男偶像余宇涵於8月26日加入6人男團「登陸少年」出道，不料捲入負面輿論風波，因承受不了精神壓力宣布退團。他昨日（4）晚間發文，首度針對此事道歉「我確實說了一些不該說的話」，同時強調「有些話並不是我說的」，目前已經報警處理。

▲余宇涵聊天紀錄遭曝光，他發文道歉並強調「有些話並不是我說的」。（圖／翻攝自微博）

余宇涵文中提及「從今年2月份開始，我感覺我的帳號不對勁，經常會莫名其妙分享一些內容」，他表示聊天紀錄出現了自己不記得說過的話。經過調查後，他發現有3個人同時登錄了他的帳號，因此立即註銷了帳號。

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在聲明中，余宇涵向公司、隊友、粉絲以及受到牽連的人致歉。他承認說道：「我確實說了一些不該說的話，也傷害了很多人，我非常後悔。」有關帳號遭他人登錄，他相信公安機關會給予公正的調查結果。

余宇涵強調，他將進行深刻反省，嚴格規範自己的言行舉止，提高自身素質修養。他最後再次向大家道歉，並祝福隊友們未來越來越好。

▲余宇涵發文道歉，並提及發現「帳號不對勁」，已經在家人陪同下報警處理。（圖／翻攝自微博）

【余宇涵微博全文】

大家好，我是余宇涵。前幾天針對我個人聊天記錄的討論非常多。今天，我在家人的陪同下去公安機關做了筆錄完成了報案程序。現在終於可以向大家對整件事情做一個交代。

從今年2月份開始，我感覺我的帳號不對勁，經常會莫名其妙分享一些內容，聊天記錄裡有些話似乎也沒有印象是我說過的。有時候跟朋友聊天，都在想，什麽時候分享過這個視頻（影片），怎麽不記得了。因為這種情況不太明顯，當時以為是系統bug，或者自己忘了，並沒有太在意，3月初類似情況再次出現，查了下登錄設備才發現除了我自己，竟然還有3個人同時登錄了我的帳號！震驚之際我迅速注銷了帳號。

這段時間給大家帶來這麽多麻煩，要給公司、給兄弟們還有粉絲們，更要給無辜被牽連的人說一聲對不起。我確實說了一些不該說的話，也傷害了很多人，我非常後悔。但有些話並不是我說的。我相信公安機關經過調查，會有一個公正的結論。我需要誠懇地對所有人說抱歉，今後的日子我會進行深刻反省，嚴格規範自己的言行舉止，切實提高自己的素質修養。再次和大家說一聲對不起！也祝福我的兄弟們越來越好。