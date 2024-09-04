鳳小岳悲吐「愛妻懷孕9個月卻引產」　親抱寶寶：不要留遺憾

記者蔡琛儀／台北報導

鳳小岳參演節目《披荊斬棘4》，他以演員身份出道多年，去年推出個人首張創作專輯《柒》，當時談到發片的契機，他僅表示「不想留下遺憾」；不過在節目中，鳳小岳終於吐露心聲，透露妻子當時懷胎9個月，卻因寶寶腎臟問題不幸引產時，自己抱著孩子的瞬間意識到，「在那當下我沒有任何時間可以抱怨，因為所有生命的時間都是有限的，我現階段能做的就是盡量讓自己不留下遺憾，並且在能力範圍內要把自己做到最好，所以想做音樂呀！」

▲鳳小岳罕見在節目提到當年老婆引產的事。（圖／芒果TV《披荊斬棘》提供）

上周的二公舞台演出，在隊長尤長靖的帶領下包括鳳小岳、MIYAVI（石原貴雅）、黃瀟與朱星杰，以樂團結合唱跳改編蕭亞軒的〈表白〉，其中又以MIYAVI三味線與鳳小岳古琴隔空對彈融合，最讓粉絲驚艷，鳳小岳事後發文表達對隊友們感激之情，也盼以舞台鼓勵觀眾永遠有勇氣對自己心之所向的事物大聲表白。最後該舞台也以觀眾投放892分的火力值，獲得弟弟組第一、全組別第二，鳳小岳也直呼：「這次的演出實在太過癮了吧！」

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在「表白five」舞台前期籌備時，先是由鳳小岳與MIYAVI以不插電木吉他的方式進行編曲，5人阿卡貝拉的合聲，加入朱星杰與黃瀟的Rap，展現多元曲風的融合；為了突顯專業舞者黃瀟的特質，MIYAVI向導演組提議加入節奏、戲劇感十足的日本傳統樂器三味線，而導演組另建議再加入一種樂器演出，鳳小岳主動攬下大任，選擇音色溫潤的古琴做搭配，鳳小岳師承母親，表示：「古琴是需要時間去理解消化，然後需要成熟一點點，我覺得我現在在一個滿剛好的位置，去重新認識這個樂器。」

▲鳳小岳和隊友合照。（圖／翻攝自鳳小岳微博）

在MIYAVI鋒利清亮的三味線與鳳小岳音色溫潤的古琴對奏下，黃瀟的沈浸式獨舞勾動人心，隨著漸快的節奏，尤長靖與朱星杰加入的3人排舞，更展現即將表白的喜悅與歡快氛圍，讓場邊觀看演出的哥哥們讚不絕口，演出後MIYAVI也透過社群發文盛讚鳳小岳的古琴演奏。