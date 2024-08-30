魏嘏雋談《魷魚2》：遊戲升級超有趣　曝劇透可怕下場「會被開除」

記者吳睿慈／綜合報導

夯遍全球的《魷魚遊戲2》即將於12月上線播出，堪稱2024年底最受注目的韓劇。戲劇找來原班人馬回歸，還加入了幾位新血，「警察」魏嘏雋近日出演談話性節目，聊起第二季劇情，他大讚「比第一季有趣很多」，只是當被追問「能不能透露更多」，他小心翼翼地表示「我會被炒魷魚」，透露劇透嚴重下場。

▲▼魏嘏雋透露自己第二季戲份很少，純粹是抱著跟觀眾打招呼的心出演。（圖／翻攝自YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

魏嘏雋近日出演申東燁節目，他解釋接下第二季的演出，純粹是想再次與觀眾打個招呼，他強調自己的角色對於故事沒有太大影響力，「第二季我的戲份沒有那麼多，主要都是新加入的演員的故事。」

▲魏嘏雋透露第二季更有趣了。（圖／翻攝自YouTube）



戲劇即將在年底播出，他給予高度肯定：「新加入的演員每個角色都很有趣，遊戲的規模全部升級，確實變得更有趣了。」只是，當主持人還想繼續追問細節，魏嘏雋馬上搖搖手婉拒，並笑著表示：「我會被炒魷魚（開除）。」片商嚴防劇透，連演員管制都很徹底。

▲魏嘏雋曝劇透下場「會被開除」。（圖／翻攝自YouTube）







▲《魷魚遊戲2》12月26日播出。（圖／翻攝自Netflix）



《魷魚遊戲2》與《魷魚遊戲3》同時製作，除了原班人馬回歸李政宰、魏嘏雋、孔劉、李炳憲，新的一季還加入不少新面孔，包含人氣天王偶像T.O.P、朴圭瑛、任時完、姜河那、朴成焄、梁東根、曺柔理等人，一字排開全是劇迷熟悉的面孔，第二季預計在12月26日播出。