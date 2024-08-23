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江宏傑與利特交心　九月起將一起開餐廳　最擔心這件事

記者葉文正／台北報導

演藝桌球雙棲明星江宏傑今天出席官方活動，並與蕭美琴同台，由於江宏傑即將與Super Junior隊長利特一起主持客家電視台的實境節目，江宏傑今天表示：「預計9月22日錄影，已經跟利特開會多次，他真的好帥，讓我也想要學跳舞了。」

▲江宏傑(左起)利特與溫昇豪將一起主持節目。（圖／客家電視台IG）

▲江宏傑(左起)利特與溫昇豪將一起主持節目。（圖／客家電視台IG）

對於即將與利特合作，江宏傑難掩興奮之情，：「最近，最近餐廳還沒有開起來，處於正在在討論的階段，我是沒有去學證照，但因為我們節目是還是以客家菜為主，我媽媽就是客家人，所以對於客家菜的一些口味，還有細膩度，我是吃的出來的。」但對於餐廳開設地點三緘其口，沒有透露口風。

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▲▼Taiwan can help國際援助發展成國展記者會，藝人江宏傑擔任活動大使。（圖／記者湯興漢攝）

▲Taiwan can help國際援助發展成國展記者會，藝人江宏傑擔任活動大使。（圖／記者湯興漢攝）

由於接下來要跟利特與溫昇豪合作實境節目，不知江宏傑是否練習了韓文，江宏傑說：「其實有稍微簡單的溝通過，但是溝通上我也是蠻擔心的地方，因為畢竟我語言溝通上沒這麽好，怕會有一些溝通不良的問題，雖然有翻譯，但是自己還是希望能直接溝通。」

▲▼Taiwan can help國際援助發展成國展記者會，藝人江宏傑擔任活動大使。（圖／記者湯興漢攝）

▲江宏傑工作越來越國際化。（圖／記者湯興漢攝）

至於到底誰要當大廚，江宏傑也不敢多說：「這個我就不太清楚了，因為之前也是客台的《可可樹下》的主持，那時候我是當甜點的主廚，這次我的還不太清楚，不知道我角色定位是在哪裡。」

江宏傑也說，「在利特他們演唱會之前，我們其實就有打聲招呼，然後也聊了蠻久的，還沒有到很熟悉的階段，但是至少是有見過面，大家都是還蠻好的。現場江宏傑還跳了Super Junior的舞蹈，並說他們的歌有幾首熟悉，也稱讚利特很帥，未來也希望學舞蹈，想跟利特一樣會唱跳。」

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江宏傑, 利特, 溫昇豪

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